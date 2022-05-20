‘Terör örgütlerine desteği kesmelerini istiyoruz’

AK Parti MYK toplantısı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu:Türkiye, açık bir talepte bulunuyor. NATO'ya yeni üye olacak devletlerin her halükârda terörle bağını kesmesi gerekir. Yarın bir gün, bir NATO üyesi olan ülke, Türkiye'yi tehdit eden bu davranışlara devam ederse NATO içinde karar alınamaz, Türkiye veto eder. İsveç ve Finlandiya'da öteden beri terör örgütlerinin yoğun faaliyet yaptığı, hem PKK'nın hem FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin barındığı açık ve net. Bu terör örgütlerine destek vermeyi kesmelerini istiyoruz.(Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi çalışması) Bunu Atatürk'ün isminin verildiği bir yerin yıkılması olarak sunuyorlar. Taksim'in ortasında o muhteşem eser yapıldı, adı Atatürk Kültür Merkezi'dir. Kimse kendi yaptığı kötülüğe Atatürk'ü kalkan yapmaya kalkmasın.: Bütün Türkiye'deki gençleri cumartesi günü Adana'ya bekliyoruz. Gençlik şöleni gerçekleştireceğiz. 8 yıl ara vermiştik. 81 ilden genç arkadaşlarımız gelecek.