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Giriş Tarihi: 21.5.2022

Aksaray’a şehit ateşi düştü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Aksaray’a şehit ateşi düştü
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde yürütülen Pençe-Kilit harekatında terör örgütü PKK tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit düştü. Şehit Erbaşı'nın acı haberi Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Suriye'nin İdlib kentinde de görev sırasında kalp krizi geçiren Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener şehit oldu. Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı operasyon bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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Aksaray’a şehit ateşi düştü
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