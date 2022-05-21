Aksaray’a şehit ateşi düştü

Irak'ınkuzeyindeki Metina bölgesinde yürütülen Pençe-Kilit harekatında terör örgütü PKK tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit düştü. Şehit Erbaşı'nın acı haberi Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Suriye'nin İdlib kentinde de görev sırasında kalp krizi geçiren Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener şehit oldu. Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı operasyon bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi.