Hegemonya’nın kanlı tarihi A Haber’de

A HaberBelgesel Kuşağı bir kez daha izleyicisini aydınlatıyor. A Haber Belgesel Kuşağı "Dünyayı kim yönetiyor?" sorusunun cevabını "Hegemonya" belgeseli ile kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Belgesel kuşağının bu haftaki gündemi para, güç ve kontrol üçgeni. "Hegemonya" belgeseli bu akşam 23.00'te A Haber ekranlarında. Belgeselde paranın güç ve hâkimiyet getirdiği bir dünyada, hayatı kontrol edenlerin kim olduğu tartışılıyor. Belgeselde dünyayı yönetenlerin izleri sürülüyor.Dört bölümden oluşan Hegemonya belgeseli ilk bölümde izleyicileri, Tapınak Şövalyeleri'nin İsa'nın yoksul şövalyelerinden nasıl ortaçağ bankerlerine dönüştüklerinin hikâyesinin gizemli dünyasına götürüyor. İkinci bölümde skolastik düşünce kalıplarının yıkılmasıyla özgür düşüncenin hâkim olduğu yeni dünya anlatılıyor ve kapitalizmin doğuşuyla birlikte insanın nasıl zamanla maddeye mahkûm hale geldiğine dikkat çekiliyor.