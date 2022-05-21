’Pençe-Kilit’ bölgesinde operasyonlar sürüyor! PKK’nın silah ve mühimmatları imha edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirirken bir yandan da gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere ait silah ve mühimmatı bularak imha etmeyi sürdürüyor" denildi.Son olarak bölgedeki sığınıkta doçka makineli tüfek ve yaklaşık 2 bin doçka makineli tüfek mühimmatı, 210 havan mühimmatı, 46 adet RPG-7 anti personel mühimmatı,5 adet RPG-7 anti tank mühimmatının ele geçirilip, imha edildiği belirtildi.