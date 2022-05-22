2023’e Teknofest gençliğiyle yürüyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana'da "Bir Gençlik Şöleni" düzenlendi. 8 yıl aradan sonra Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleşen şölende Türkiye'nin 81 ilinden gelen 130 bin genç stadyumu "Başkan Erdoğan" sloganlarıyla inletti. Stadyuma sığmayan gençlere seslenen Erdoğan, şunları söyledi:Bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, kalbi, imanı, zihni aydınlık, ufku açık, yol arkadaşları verdiği için rabbime milyonlarca kez hamd ediyorum. Siz Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak dünyayı değiştirecek gençliksiniz, Siz dağılmışları toplayacak, karanlığı güneşle aydınlatacak gençliksiniz. Gençlikte gerilemek yıkılmaktır, yıkılmak ölmekten beterdir. Bunlardan kaçınmanın yolu hep ileriye doğru gitmek, yukarıya doğru tırmanmak ve gözünü zirveden ayırmamaktır.(Meral Akşener ve 6'lı masaya) Varsın birileri gezi olaylarını Abdülhamid Han'ın devrilişine benzeterek emperyalistlere selam dursun biz ecdadın izinden yürümeyi sürdüreceğiz. Burada altılı masanın etrafında buluşanlara tek tek Abdülhamid nezrinde yapılan bu ecdad, tarih ve değer düşmanlığına katılıp katılmadıklarını sormak hakkımızdır. Gençlerimizin kimin kim olduğunu, hangi müşterekte etrafında buluştuğunu bilmeye hakkı var. Siz bu emperyalist ağızlılara, hak ettikleri cevabı verecek gençliksiniz. Gençler Sultan Abdülhamid'e laf atan, dil uzatan hanımefendiye şunu sormak lazım. '33 yıl hasta, dev diye taktim edilen Osmanlı'yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Sultan Abdülhamid'e hakaret haddini aşmaktır. Haddini aşanlara bu millet inanıyorum ki 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral hanım, sen kim, Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim. O altılı masada olanlardan isim vermeyeceğim. 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu bunlara da sus pus oldular. Ne oldu bunlara da aynı masanın etrafında oturdukları halde Sultan Abdülhamid cennet mekan. Ona laf atanlara haddini bildiremediler. 33 yıl. Dile kolay.Bu millet ecdadına, hakaret edenlere haddini bildirecektir. Bu akşam buradan ben ilk sinyali veriyorum. Kardeşlerim, siz Mehmet Akif'in Asım'ı, Necip Fazıl'ın ideal gençliği, Nurettin Topçu'nun beklenen gençliği, Karakoç'un diriliş nezri özlemlerini hayata geçirecek gençliksiniz. Siz, bizim 40 yıllık siyasi mücadelemiz ve 20 yıllık iktidarımızda temellerini attığımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını 2053 vizyonuyla taçlandıracak gençliksiniz.(Hz. Lokman'ın oğluna verdiği öğütlerle gençlere seslendi) Allah'a şirk koşma, günah ve yalandan sakın. Namazını dosdoğru kıl, tövbeyi geciktirme. Selama, duaya ve gülümsemeye önem ver. Kasılarak yürüme. Bağırarak konuşma. İlim meclislerine katıl. Cahilden ve kötü komşudan uzak dur. Erken kalk, az konuş. Sözünü dağıtma. İstişare et, tembel olma, acele etme. Şevkatli ve ikram sever ol. Başa gelene de sabret. Bu ilkeler rehberiniz hayat biçiminiz olduğu sürece sizi hedeflerinize ulaşmaktan alı koyacak hiçbir beşeri güç tanımıyoruz. Geleceğin tohumu olan bu gençlik boy verdikçe dostlarımızın yüzlerindeki tebessüm artarken, husumetlilerimizin yüreklerindeki korku dağları aşacaktır.(15 Temmuz'da gençlerin meydanlara yürüdüğünü aktararak) 15 Temmuz'da sokaklara çıkıp hainlerin emellerine ulaşmasına engel olan emellerimiz vardı. Bu gençlerimizin ellerinde profesyonel silahlar, arkalarında emperyal güçler, önlerinde küresel baronlar yoktu. Bay Kemal tankların arasından gelip geçip Bakırköy Belediyesi'ne sığınmıştı. Hatırlayın onları. Çünkü o günden bugüne 7 yıl geçti. 15 Temmuz kahramanı gençlerin tek silahları iman dolu kalpleri, cesaretle çarpan gözleriydi. Çağrı yaptık, meydanlara dedik ve gençler meydanlara yürüdü. Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği bu kazanım gençlerimizin işte bu onurlu duruşları ve elde ettikleri başarıları sayesindedir. Şimdi karşımda ben Teknofest gençliğini görüyorum. İnşallah o gençlikle 2023 seçimlerine yürüyoruz. Zeka, azim ve iman sizde. 11 yıl önce 2023 hedeflerimizi milletimizle paylaştığımızda tek parti faşizmi artığı birileri bizi hayal görmekle itham etmişti. Onlar bilmiyordu ki biz hedefleri birer birer hayata geçirirken gençlerimize daha büyük vizyonlar koymanın hedeflerindeydik.Gençlerimizikısır kavgalarına alet etmeye çalışıyorlar. Bizi ayırmaya çalışanlara meydanı terk etmeyeceğiz. Vatanı kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakamayız. Buraya siyaset simsarlarına mesaj vermeye geldik. Bizim siyasetimizde kışkırtmak, tahrik, gençleri sokağa dökmek yoktur. Milleti kutuplaştırmak yoktur. Kavga siyasetine kurban edilecek tek evladımız yoktur. Kökeni, meşrebi, mezhebi, siyasi tercihi ne oursa olsun bu ülkenin gençlerinin tamamı bizim evladımızdır.AKParti pandemi yasaklarının kalkmasının ardından sahaya indi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, 8 yıl sonra ilk defa Adana'da gençlik şöleni düzenliyor. Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ne 130 bin kişinin katıldığı öğrenildi. Şölene 81 ilden on binlerce genç katıldı. Yeni Adana Stadı'na Türkiye'nin 973 ilçesinin isminin asılması dikkat çekti. Şölende şehitlerimizin isimleri okundu. Gençlerin, şehitlerimizin isimlerinin okunması sırasında "Burada" şeklinde slogan atması duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk önce stat dışında bekleyen topluluğa hitap etti. Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın konuşmasının ardından stadyumda yürüdü ve gençleri selamladı. Bu sırada fener gösterisi yapıldı. Şölende Erdem Kınay, Uğur Işılak, Tuğçe Kandemir ve Oğuzhan Koç konser verdi. Şölende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mücadelesini anlatan rap şarkı da okundu.BAŞKAN Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 158. yıldönümünde, olayda hayatını kaybedenleri andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anavatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıldönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yâd ediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.