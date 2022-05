CHP’li belediyeler kasalarını DHKP-C’ye açtı

Terör örgütü DHKPC'nin İstanbul yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda itirafçı olup ifade veren örgüt üyeleri, CHP'li ilçe belediyelerinden örgütün kasasına giden para trafiğini deşifre etti. Örgüt üyelerinin itiraflarıyla koltuklarında CHP'li başkanların oturduğu 5 ilçe belediyesinden örgüte 3 milyon 50 bin liranın aktarıldığı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Örgüt üyeleri tarafından skandalların anlatıldığı o ifadelere SABAH ulaştı.DHKP-C terör örgütü, mali toplantılarında yüklü miktardaki paraların belediyelerden alınmasını kararlaştırdı. Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan örgütün mali işler sorumlusu Ceyhun B. söz konusu para akışının 2014'te başladığını ve devam ettiğini anlattı.Buna göre Ceyhun B., Veysel Ş. ve Doğan K. birlikte Şişli Belediyesi'ne giderek Emir Sarıgül ve CHP'li eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'den "destek" istediler. Görüşme sonrası Şişli Belediye Başkan Yardımcıları Mehrali Seçme ve Erdoğan Yıldız'dan önce 80 bin lira alan örgüt, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Muhtarı Muharrem G. aracılığıyla zarf içinde her ay 15 bin lira almaya devam etti. Alınan para miktarı toplamda 400 bin lirayı buldu.İfadelere göre Maltepe Belediyesi'nden de 650 bin lira alındı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'la yapılan görüşmeler sonrası bu ödemeler, Sosyal İşler Müdürlüğü yapan Serdar Kızılay ve Sinan Çetiz aracılığıyla verildi. Bu ödemelerden bazılarını örgüt üyesi Sinan K. teslim aldı. 2016'da başlayan ödemeler, "Grup Yorum konser bileti ödemesi", "piknik", "gezi" adı altında gerçekleşti.Örgüt Sarıyer İlçe Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem'den de 50 bin TL ödeme aldı. Toplamda ise ayrı zamanlarda örgüte 550 bin TL ödendi. Ödemeler "Grup Yorum Konseri", "piknik" adı altında yapıldı.CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun da Grup Yorum üyelerine her türlü desteği sağladığı ortaya çıktı. İtirafçı Ceyhun B., Grup Yorum ve Sanat Cephesi bünyesinde Armutlu'da çekilen ve adı 'Mahallenin Düğünü' olarak bilinen sinema filminin finans ve giderlerinin 80 bin lirasını esnaftan toplayan örgütün, diğer 40 bin liralık kısmını ise Şişli ve Ataşehir belediyelerinden karşıladığını belirtti.Örgüt üyelerinden Kerim K. ise gençlik biriminde çalıştığı dönemlerde örgüt üyesi Mehmet Ö. aracılığıyla Şişli Belediyesi'nden 50-60 adet ramazan kolisi yardımının gençlik binasına belediyeye ait bir kamyonetle geldiği, binanın alt katına istiflediklerini, Mehmet Ö.'nün belediyelerden gelen yardımları örgüt organlarına dağıttığını itiraf etti.Örgüt üyelerinden Uğur Berk H. ifadesinde sol terör örgütlerinin katılımı ile 15 Mart 2015'te "15 Mart Gazi ve Ümraniye Şehitleri" adı altında düzenlenen yürüyüşe katıldığını, tüm sol örgütlerden yüzleri maskeli zanlıların yürüyüş sonrası anacaddeye çıkarak barikat kurdukları ve yolu trafiğe kapattıkları, polis müdahalesinin ardından Hüseyin D. ve Can M. tarafından molotofların kullanıldığı, molotof malzemelerinin alınması için parayı Ataşehir Belediyesi'nde çalışan Yılmaz Ç.'nin verdiğini söyledi.