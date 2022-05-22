Pençe şehidi son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda Metina bölgesinde terör örgütü tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcıya (EYP) basan İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Erbaşı'nın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'ın Ağaçören ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi helallik alınmak üzere önce baba ocağına, daha sonra ise cenaze namazı için Merkez Fatih Camii önüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, askeri ve sivil erkân ile binlerce vatandaş katıldı. Aile şehidin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazının ardından şehit uzman çavuşun cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.