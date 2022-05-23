CHP mitingindeki kürsüden yırtık terliğini çıkarıp göstermişti! Eğlence fotoğrafları çıktı

"BU DA CHP'Yİ TROLLEYEN BİR YALANCI ÇIKTI"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, CHP'nin kürsüye çıkartıp konuşturma yaptırdığı Güllü'nün alkol masasındaki fotoğraflarını paylaşarak, "Bu da CHP'yi trolleyen bir yalancı çıktı" yorumunda bulundu.

"TİYATROLARINA ALIŞTIK"

Şaban Tatar isimli sosyal medya kullanıcısı CHP'ye tepkisini şöyle dile getirdi: "Bunların tiyatrolarına alıştık, gerçekten fakir bulamıyorlar. Fakir varsa ve sosyal yardımlaşma vakfına müracaat ederse yardımlar yapılıyor. Doğalgaz parasından elektrik faturasına kadar ödüyor." Hacer Ateş Yılmaz ise alkollü masa fotoğrafına "Bunlarda tiyatro bitmez" yorumunda bulundu. Servet Başoğlu ise CHP'nin kürsüde konuşturduğu, ihtiyaç sahibi olduğunu iddia ettiği vatandaşın alkollü masadaki fotoğrafına karşın CHP'ye tepkisini şöyle dile getirdi: "Cumhuriyet Halk Partisi değil, Cumhuriyet TROL Partisi"