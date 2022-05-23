Haberler Gündem Haberleri CHP mitingindeki kürsüden yırtık terliğini çıkarıp göstermişti! Eğlence fotoğrafları çıktı
Giriş Tarihi: 23.5.2022 16:24 Son Güncelleme: 23.5.2022 16:28

CHP mitingindeki kürsüden yırtık terliğini çıkarıp göstermişti! Eğlence fotoğrafları çıktı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
CHP mitingindeki kürsüden yırtık terliğini çıkarıp göstermişti! Eğlence fotoğrafları çıktı

CHP’nin Maltepe Mitingi’nde kürsüye çıkartılan Nusret Güllü, kâğıt toplayıcısı olduğunu söyledikten sonra pazarlardan domates topladığını belirterek yırtık terliğini çöpten temin ettiğini ifade etmişti. İhtiyaç sahibi olduğunu iddia eden Güllü’nün alkol masasındaki fotoğrafları ortaya çıktı. İhtiyaç sahibi olduğunu iddia eden Güllü’nün alkol masasındaki fotoğraflarını sosyal medyadan gören vatandaşlar CHP’ye tepki gösterdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingi önceki gün yapıldı. Miting alanında sahnede kürsüye çıkartılan vatandaşlar da konuşmalar yaptı. Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bu konuşmaların yer aldığı bir video paylaşarak "Bu çığlık en önemli meselemizdir" ifadelerini kullandı.

Kâğıt toplayarak geçindiğini söyleyen Nusret Güllü'nün (49) ise sözlerini Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından videoyla paylaştı. Güllü ise CHP'nin mitingindeki kürsüden eskiden davul zurna çaldığını şimdi ise çekçek çektiğini yani kâğıt toplayıcısı olduğunu ama onun da elinden alındığını anlattıktan sonra "Ekmek bırakmadılar" dedi.

GEÇİNEMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Sözlerine devam eden Güllü, "Pazarlarda artıkları toplayarak biz, şimdi domates oldu 20-25 lira, o ezik domatesi de artmıyorlar artık, onu da toplayamıyoruz" ifadelerini kullandı. Güllü, yırtık terliğini çıkararak "Bunu da çöpün dibinden buldum, bunu giyiyorum" dedi.

ALKOL MASASINDA FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
"Çöpten alıp giydim" dediği terliği gösteren Güllü'nün sosyal medyada alkol masasında olduğunu gösteren fotoğrafları da ortaya çıktı. İhtiyaç sahibi olduğunu iddia eden Güllü'nün alkol masasındaki fotoğraflarını sosyal medyadan gören vatandaşlar CHP'ye tepki de gösterdi.

"BU DA CHP'Yİ TROLLEYEN BİR YALANCI ÇIKTI"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, CHP'nin kürsüye çıkartıp konuşturma yaptırdığı Güllü'nün alkol masasındaki fotoğraflarını paylaşarak, "Bu da CHP'yi trolleyen bir yalancı çıktı" yorumunda bulundu.

"TİYATROLARINA ALIŞTIK"
Şaban Tatar isimli sosyal medya kullanıcısı CHP'ye tepkisini şöyle dile getirdi: "Bunların tiyatrolarına alıştık, gerçekten fakir bulamıyorlar. Fakir varsa ve sosyal yardımlaşma vakfına müracaat ederse yardımlar yapılıyor. Doğalgaz parasından elektrik faturasına kadar ödüyor." Hacer Ateş Yılmaz ise alkollü masa fotoğrafına "Bunlarda tiyatro bitmez" yorumunda bulundu. Servet Başoğlu ise CHP'nin kürsüde konuşturduğu, ihtiyaç sahibi olduğunu iddia ettiği vatandaşın alkollü masadaki fotoğrafına karşın CHP'ye tepkisini şöyle dile getirdi: "Cumhuriyet Halk Partisi değil, Cumhuriyet TROL Partisi"

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP mitingindeki kürsüden yırtık terliğini çıkarıp göstermişti! Eğlence fotoğrafları çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA