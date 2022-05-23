CHP mitingindeki kürsüden yırtık terliğini çıkarıp göstermişti! Eğlence fotoğrafları çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingi önceki gün yapıldı. Miting alanında sahnede kürsüye çıkartılan vatandaşlar da konuşmalar yaptı. Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bu konuşmaların yer aldığı bir video paylaşarak "Bu çığlık en önemli meselemizdir" ifadelerini kullandı.
Kâğıt toplayarak geçindiğini söyleyen Nusret Güllü'nün (49) ise sözlerini Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından videoyla paylaştı. Güllü ise CHP'nin mitingindeki kürsüden eskiden davul zurna çaldığını şimdi ise çekçek çektiğini yani kâğıt toplayıcısı olduğunu ama onun da elinden alındığını anlattıktan sonra "Ekmek bırakmadılar" dedi.
ALKOL MASASINDA FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
"Çöpten alıp giydim" dediği terliği gösteren Güllü'nün sosyal medyada alkol masasında olduğunu gösteren fotoğrafları da ortaya çıktı. İhtiyaç sahibi olduğunu iddia eden Güllü'nün alkol masasındaki fotoğraflarını sosyal medyadan gören vatandaşlar CHP'ye tepki de gösterdi.
"BU DA CHP'Yİ TROLLEYEN BİR YALANCI ÇIKTI"
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, CHP'nin kürsüye çıkartıp konuşturma yaptırdığı Güllü'nün alkol masasındaki fotoğraflarını paylaşarak, "Bu da CHP'yi trolleyen bir yalancı çıktı" yorumunda bulundu.
"TİYATROLARINA ALIŞTIK"
Şaban Tatar isimli sosyal medya kullanıcısı CHP'ye tepkisini şöyle dile getirdi: "Bunların tiyatrolarına alıştık, gerçekten fakir bulamıyorlar. Fakir varsa ve sosyal yardımlaşma vakfına müracaat ederse yardımlar yapılıyor. Doğalgaz parasından elektrik faturasına kadar ödüyor." Hacer Ateş Yılmaz ise alkollü masa fotoğrafına "Bunlarda tiyatro bitmez" yorumunda bulundu. Servet Başoğlu ise CHP'nin kürsüde konuşturduğu, ihtiyaç sahibi olduğunu iddia ettiği vatandaşın alkollü masadaki fotoğrafına karşın CHP'ye tepkisini şöyle dile getirdi: "Cumhuriyet Halk Partisi değil, Cumhuriyet TROL Partisi"