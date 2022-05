Dört duvara sığmayan okul

Gaziantep kent merkezine 11 kilometre uzaklıktaki 174 öğrencili Bayramlı İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere kitap, doğa ve hayvan sevgisi uygulamalı öğretiliyor. Öğrencilerini duyarlı bireyler olmaları için temelden yetiştiren okul, elektrik enerjisini ise 4 güneş paneliyle sağlıyor. Öğrenciler tavuk ve çeşitli hayvanlar besliyor, okul bahçesine bitki ekiyor. Okuldaki alanda trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, her gün 20 dakika kitap okuyor. Okul müdürü Muharrem Katıoğlu "Sadece dört duvar arasında klasik eğitim yürütmüyoruz.Mutlu ve sağlıklı nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz. Daha çok dokunan, gören, birçok duyguya hitap eden eğitim ortamları oluşturmaya çalıştık. Buraya geldiklerinde tavuklarla ilgilenerek güne merhaba diyorlar. Akabinde bütün okulumuzda her gün 20 dakika hayat duruyor ve okumaya odaklanıyoruz. Kırsalda olmamıza rağmen teknoloji sınıflarıyla dijital eğitimde veriyoruz. TEKNOFEST'te de yarıştık" dedi. Öğrenciler arkadaş, yeşil çevre ve arkadaş sevgisini öğrendikleri için mutlu olduklarını ifade etti. AAMüdür Katıoğlu "Paylaşmayı önemsiyoruz. Çocuklarımız haftanın belirli bir gününde ürettikleri ürünleri getirip orada arkadaşlarıyla paylaşıyor. Paylaşma duygusunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Okulumuzun ilk girişinde bizi karşılayan çevre kirliliğini anlatan görseller. Çocuklarımız orada küresel ısınma ve iklim değişikliklerini görerek güne başlar.Zaten herkesin bir bitkisi olduğu için karbon ayak izindeki her bir bireyin en az 10 tane yetişkin ağacın olması gerektiğini çok çok iyi biliyor. Bahçemizde konumlandırdığımız 4 güneş panelimizle okulumuzun elektrik enerjisini güneşten elde ettiğimizi, daha temiz bir enerji olduğunu öğrencilerimize vurgulamaya çalışıyoruz" diye konuştu.