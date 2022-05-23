Kahreden kaza

Adana'da, önceki gün düzenlenen AK Parti Gençlik Şöleni'nden dönen Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Hasan Akgül yönetimindeki 42 C 0641 plakalı otobüs, dün sabaha karşı saat 04.15 sıralarında Adana-Niğde Otoyolunun Güney köyü yakınlarında, sürücünün uyuması sonucu kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden Sanat Tarihi Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi İlayda Karakoca (20), Sosyoloji bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Sude Akkuş (20) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Küçük (21) hayatını kaybetti. Kazada, 5'i ağır 41 kişi de yaralandı.Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 23'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. 18 yaralıdan 12'sinin tedavileri Konya Şehir Hastanesi'nde, 8 yaralının tedavisi ise Ereğli Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Durumu ağır olan 5 yaralı ise yoğun bakıma alındı. Durumu sonradan ağırlaşan şoför Hasan Akgül de tedavi gördüğü Ereğli Devlet Hastanesi'nden Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Hastanede yaralıları ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şoförün ilk verdiği beyana göre kazanın, şoförün uyumasından kaynaklandığını dile getirdi. Soylu, "Hem milletimizin hem AK Parti Gençlik Kolları'mızın hem de ailelerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Allah böyle bir acıyla da kimseyi sınamasın" dedi.Başkan Erdoğan, kazada yaşamını yitiren 3 gencin ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yayınladıkları mesajda ailelere başsağlığı dileklerini iletti. ANKARANiğde'de otopsi işlemleri tamamlanan Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi İlayda Karakoca'nın cenazesi, Konya'nın Karatay ilçesindeki baba evine, ardından da Uluırmak Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, genç kızın ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Karakoca, kılınan cena namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.Kaza kurbanlarından Ömer Faruk Küçük'ün ölüm haberi memleketi Sakarya'nın Ferizli ilçesine çabuk ulaştı. Acı haberi alan anne Şakire Küçük, gözyaşlarına boğuldu. Suudi Arabistan'da çalışan baba Ahmet Küçük, Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.Sude Akkuş'un, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde oturan TIR şoförü babası Şaban Akkuş ile ev kadını annesi Gülşen Akkuş da acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.KAZAsonrası bazı sosyal medya hesaplarından nefret dolu paylaşımlar yapılması dikkat çekti. Sadece siyasi nefret ve ideolojik kin ile yapılan çirkin paylaşımlar sosyal medyadan tepki topladı. Çirkin ifadeleri kullananlardan bazılarının ise gelen tepkiler sonrasında yazdıklarını silmesi dikkat çekti.