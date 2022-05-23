Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en büyük küresel tehdidi açıkladı!





TÜRKİYE'DE 161 ÜLKE VE 14 ULUSLARARASI KURULUŞA YARDIM

Türkiye'nin pandeminin ilk gününden itibaren tüm aşamalarda başarıyla geçtiğini ve sağlık sisteminde hiçbir aşamada aksama olmadığına dikkat çeken Koca, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yalnızca kendi vatandaşlarına en üst düzeyde hizmet sunmakla kalmamış; 161 ülke ve 14 uluslararası kuruluşa koruyucu ekipman bağışı, bilgi ve tecrübe paylaşımı ve AVAT aracılığıyla aşı yardımı gibi farklı alanlarda uluslararası dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur" dedi.

Bakan Koca, "Geldiğimiz noktada kendi geliştirdiğimiz aşımız olan Turkovac'ın uluslararası dayanışmanın bir parçası olması için de aynı niyeti taşımaktayız" ifadelerini kullandı.



"RUSYA-UKRAYNA ÇATIŞMASINDA TÜRKİYE, İLAÇ VE TIBBİ MALZEME BAŞTA OLMAK ÜZERE İNSANİ YARDIM GÜCÜNÜ BÖLGEYE YÖNLENDİRMİŞTİR"

Türkiye'nin Ukrayna'daki insani krizin en yakın muhataplarından biri olduğunu belirten Koca, "İkisi de komşumuz olan Rusya-Ukrayna çatışmasında Türkiye, ilaç ve tıbbi malzeme başta olmak üzere insani yardım gücünü bölgeye yönlendirmiştir. Başta hasta ve yaralıların tahliyesi olmak üzere güvenli bir tıbbi koridorun oluşturulması gerekmektedir. DSÖ, başta olmak üzere uluslararası toplumdan bu teklife destek talebimi bildirmek istiyorum. Türkiye tahliye ve tedavi noktasında üzerine düşeni yapmaya hazırdır" dedi.