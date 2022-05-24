Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın görevinin sona ermesinin ardından Özkan'ın yerine Adalet Komisyonu Başkanı Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirilmişti. Tunç'un istifasıyla boşalan Adalet Komisyonu Başkanlığı için TBMM Adalet Komisyonu, Komisyon Başkanvekili Ramazan Can başkanlığında toplandı. Yapılan oylamada AK Parti İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Abdullah Güler, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı seçildi. Seçimlere 13 AK Parti, 4 CHP, 3 MHP, 1 HDP ve 1 İYİ Parti'li üye katıldı.





Güler, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, kıymetli komisyon üyelerimizin teveccühleri ile seçildiğim Adalet Komisyonu Başkanlığı görevimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, dua ve destekleri için herkese teşekkür ediyorum. Rabb'im muvaffak eylesin" ifadelerine yer verdi.