Kaza kurbanı gençlere vefa

Adana'daki gençlik etkinliğinden dönerken Niğde'de geçirdikleri kazada hayatını kaybeden 3 üniversiteliden biri olan Sudenaz Akkuş'un (20) Koceli'ndeki cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı. Erdoğan, direksiyon başında uyuduğu iddia edilen Hasan Akgün için "Şoförle ilgili yargı gereken neyse bunların takibini yapıyor, yapacak ve bizler de bunun takipçisi olacağız. İnşallah şehitler safında bu üç yavrumuzu Rabb'im Habibiyle haşr-u cem eyler. Sevgili Peygamberimize komşu eyler" dedi.Acılı anne Gülşen, baba Şaban ve kardeş Miraç Akkuş, tabut başında taziyeleri kabul etti. Sudenaz'ın cenazesi, Kartepe İstasyon Mahallesi Merkez Park Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. 04.00 sıralarında Adana-Konya Otoyolu, Niğde Ulukışla ilçesi Güney Köyü mevkiinde meydana gelen kazada 43 üniversite öğrencisinin bulunduğu otobüs, kontrolden çıkıp şarampole devrilmişti. Kazada, Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi 2'nci sınıf öğrencisi İlayda Karakoca ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Küçük olay yerinde, Konya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Sudenaz Akkuş ise hastanede yaşamını yitirdi.ELİMkazada hayatını kaybeden Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Küçük (22) Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de katıldı. Yıldırım, acılı baba Ahmet Küçük'ü teselli ederken gözyaşlarına hâkim olamadı. Sönmezışık Camisi'ne getirilen Küçük'ün cenaze namazı sonrası konuşan Binali Yıldırım, "Değerli kardeşimiz, yol ve dava arkadaşımızdı" dedi. Küçük'ün cenazesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi./SABAHÖMERFaruk Küçük'ün okul arkadaşı Enes Öztaş, SABAH'a konuştu: Biz arkadaşlarla kampa gidecektik. Ömer Faruk 'değişiklik olsun' diye diğer arkadaşımız Bahadır'la birlikte Adana'ya gitti. Ama bizle gelmediği için de üzüldü. 'Dönünce birlikte kampa gidelim' demişti. Ben de 'Olur haftaya gideriz' dedim. Nasip olmadı. En son perşembe günü görüşmüştük. Yüzümüzü yıkamıştık. 'Ömer yüzüne nur inmiş' dedim. Sonra bir arkadaşımız daha okulda gördü. O da aynı şeyi söyledi. Tokalaştık, sarıldık. Derslerinde başarılıydı. Bir an önce okulu bitirip iş hayatına atılmak istyordu. Kendi halinde sevilen bir insandı. Bayramda ailesinin yanına gitmişti.NİĞDEValiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 41 kişiden 18'i tedavisi tamamlanıp taburcu edilmiştir. 23 yaralının tedavilerine Niğde, Konya, Kayseri, Ankara ve Çorum'daki hastanelerde devam edilmektedir" denildi. SABAH'ın edindiği bilgilere göre yoğun bakımda tedavi edilen 3 kişi de hayati tehlikeyi atlattı.SABAH