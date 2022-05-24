Kazanın oluş şeklini zihnimizde oturtamadık

Eski BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Bekir Kılıç, Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli olan ve helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan Erol Yıldız'ın kaza sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili konuştu. Yıldız'ın en yakın yol arkadaşı olan Kılıç, olayın suikast veya başka bir olay olduğunu şu anda söyleyemeyeceğini belirterek, "Olayın oluş şeklini bir türlü kabullenemedik. Çünkü rahmetli Yıldız çok yiğit, çok güçlü ve babayiğit bir insandı. Akıllı ve zeki bir insandı. Kendi aracının altında kalma yöntemi ile vefatını kabullenemedik, zihnimizde oturtamadık bazı şeyleri. Ama bu kaza ile Muhsin Başkan'ın davası arasında bir ilişkisi var mı derseniz, bunu şu anda vardır veya yoktur diye söylemem doğru olmaz. Yazıcıoğlu davasında şahitlik yapacaktı. Ama şuna inanıyorum ve eminim ki merhum Erol Yıldız, Muhsin Başkan'ın şehadetiyle ilgili o süreci net bir şekilde aydınlatacak bilgilere yüzde 100 sahip olsaydı, bunun için 13 yıl beklemezdi" dedi.