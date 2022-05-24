Nokta vuruş

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK terör örgütüne üst düzey ağır bir darbe daha vurdu. PKK'da Murat Karayılan, Cemil Bayık gibi üst düzey isimler arasında olan ve 30 yıldır kırmızı listede aranan Ahmet Rubar kod adlı terörist Mehmet Erdoğan, SİHA ile yapılan nokta operasyonla öldürüldü. Teröristin, yapılan istihbari çalışmaların ardından 21 Mayıs'ta Mahmur'da, MİT elemanlarının da yer aldığı operasyonla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.Teröristin aynı zamanda, Türkiye'ye yönelik PKK bünyesinde silahlı, bombalı eylemleri yöneten sözde HPG Komuta Konseyi'nin yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi. Uzun yıllar örgütün "Medya Savunma Alanları"na bağlı "Hakurk Eyalet Sorumlusu" ve "Avaşin Eyalet Sorumlusu" olarak görev yapan Mehmet Erdoğan'ın, o dönem Türkiye'ye yönelik çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak sorumluluk üstlendiği öğrenildi.Öldürülen terörist Mehmet Erdoğan'ın örgüte katıldığı 1990'lı yıllarda Ağrı Dağı ve "İran Makü-Dambat Grupları Sorumlusu" olarak, 2000'li yıllarda da "Serhat Eyalet Gücü Sorumlusu" olarak çok sayıda terör eyleminin emrini verdiği belirtildi.Erdoğan'ın etkisiz hale getirilmesi, örgüte son zamanlarda verilen büyük darbelerden biri oldu.Diğer taraftan 18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK'lı teröristlerden birinin de, turuncu listede aranan "Mirza" kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Şırnak'ta "Eren Abluka-5" operasyonu kapsamında da 2 terörist etkisiz hale getirildi. Dün sabah Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Mehmet Halil Doğal olduğu bildirildi.