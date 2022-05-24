Savunma sanayiinde dünyanın en güçlüsü olana kadar durmayacağız

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı. Erdoğan törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi:Yeni tip denizaltı projemizde ilk denizaltı Pirireis'in bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bugün havuza çekim işlemini yaptığımız Hızırreis denizaltımızın 2023'te, Selmanreis'in ise 2027 yılında hizmete girmesini planlıyoruz. Çok değil daha 15-20 yıl öncesine göre hayal dahi edilemeyen bu başarıları önemsiyor, ancak yeterli görmüyoruz. Hedefimiz milli denizaltı projemizi hayata geçirmek. Reis sınıfı 6 denizaltının imalat aşamalarında elde ettiğimiz tecrübeleri milli denizaltı üretim sürecinde kullanacağız. MİLGEM'in inşasına 2025 senesinde başlıyoruz. Savunma sanayiinde tarih yazıyoruz ve yazmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi bu alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapana kadar durmayacağız.Hızırreis yeni tip denizaltı projesinin ikincisi. Su üstünde 1856 ton, dalmış halde 2 bin 42 ton ağırlığa sahip denizaltılarımız 300 metreden fazla derine inebiliyor. Su altında 3 gün görev yapabilen denizaltılarımız 12 hafta boyunca ikmalsiz suda kalabiliyor. Havadan bağımsız tahrik kabiliyeti olan denizaltılarımıza milli torpidomuz Akya ile milli gemisavar füzemiz Atmaca'yı entegre ediyoruz.Erdoğan, tören alanından ayrılmadan önce denizaltı yapımında çalışan işçilere "Burada çalışan tüm kardeşlerim, bu emeklerinizi, bu millet hiçbir zaman unutmayacaktır. Hele hele bu eserler, baki kaldığı sürece sizler hep hatıralarımızda anılacaksınız. Bu vesileyle şahsım, milletim adına sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum" diye seslendiErdoğan, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ndeki konuşmasının ardından Selmanreis Denizaltısı'nın ilk kaynağını yaptı.dayanışmasının en üst düzeyde tutulması gereken bir dönemde ipe un serme politikasından vazgeçilmeli, Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak, ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz. Temel güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmediği bir genişleme politikasının ne bize ne de NATO'ya hiçbir hayrının dokunmayacağına inanıyoruz. İsveç'in şu anda bize karşı yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara koyamayız. Bunların makul izahı da yoktur.