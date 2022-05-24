Son dakika | YİK toplantısı sonrası flaş açıklamalar...

Son dakika haberi: Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalar geldi. Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşen ve 3 saat süren YİK toplantısı sonrası yapıkan açıklamada; 'Toplantıda Türkiye'nin göç yönetimi ele alındı" denildi.

En önemli gündem maddesinin sığınmacılar olduğu toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir sunum yaptı. Kurul üyeleri Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlayacak şekilde görüşlerini dile getirdi. Yabancı düşmanlığı üzerinden siyasi rant konusu da gündeme getirildi.

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