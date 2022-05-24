Tamirci embriyo tüp bebek için umut oldu

Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'a Nobel'i kazandıran 'DNA'nın kendi kendini onarım mekanizması" şimdi de tüp bebek tedavilerinde umut oldu. Bilim insanları, "DNA kendi kendini onarıyorsa, embriyo da kendi kendini düzeltebilir" noktasına geldi. Ve genetiği bozuk embriyolar nedeniyle birçok tüp bebek tedavisi denediği halde çocuk sahibi olamayan anne ve babalar için yeni bir umut doğdu. Şimdiye kadar genetik testlerde seçilmiş en güçlü embriyo anneye transfer edilirken, yeni yöntemle doktorların 'mozaik embriyo' dedikleri yani genetik testlerde kromozomların bir kısmı normal, bir kısmı anormal olan hatalı embriyo da anneye transfer edildi. Ve görüldü ki anne rahmi genetik hasarlı embriyoyu tamir ediyor ve iyileştiriyor.