Tamirci embriyo tüp bebek için umut oldu

Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'a Nobel'i kazandıran 'DNA'nın kendi kendini onarım mekanizması" şimdi de tüp bebek tedavilerinde umut oldu. Bilim insanları, "DNA kendi kendini onarıyorsa, embriyo da kendi kendini düzeltebilir" noktasına geldi. Ve genetiği bozuk embriyolar nedeniyle birçok tüp bebek tedavisi denediği halde çocuk sahibi olamayan anne ve babalar için yeni bir umut doğdu. Şimdiye kadar genetik testlerde seçilmiş en güçlü embriyo anneye transfer edilirken, yeni yöntemle doktorların 'mozaik embriyo' dedikleri yani genetik testlerde kromozomların bir kısmı normal, bir kısmı anormal olan hatalı embriyo da anneye transfer edildi. Ve görüldü ki anne rahmi genetik hasarlı embriyoyu tamir ediyor ve iyileştiriyor.
100 ANNEYE DENENDİ
Antalya'da 19-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen TJOD Kongresi, anne-baba olmak isteği ile yanıp tutuşan ailelere yeni tedavi yöntemleriyle umut kapısı açtı. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı ve Acıbadem Sağlık Grubu Tüp Bebek Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Tıraş, SABAH'a tamirci embriyoları anlatarak, "Dünyada da örnekleri olan çalışmayı kendi kliniğimizde yaptık. 100'e yakın anneye uyguladık" dedi.
Prof. Dr. Bülent Tıraş, tüp bebek tedavilerinde ikiden fazla tedavide başarısız olmuş, düşükleri olan ve 37 yaşında ilk kez anne olmak isteyen, kromozom anomolisi tehlikesi bulunan kadınlara, genetik inceleme ile embriyoları seçtiklerini belirterek, şunları söyledi: "Bu embriyoların bir kısmı sağlıklı, bir kısmında kromozom anomolileri ortaya çıkabiliyor. Bir kısımında ise bazıları normal, bazıları anormal kromozomlar tespit ediliyordu. Buna Mozaik kromozom diyoruz. Ve biz bu hatalı dediğimiz embriyoları anne rahmine transfer etmiyorduk. Yapılan bir çalışma gösterdi ki bu mozaik embriyolar anne rahmine transfer edildiğinde kende kendini tamir edebiliyor. Dünyada da örnek çalışmaları takip ettikten sonra kendi kliniğimizde de bu çalışmayı başlattık."
EMBRİYODAKİ HATALI KROMOZOMLARI YOK EDİYOR
Prof. Dr. Tıraş, bu embriyoların kendi kendini düzeltebilme, tamir etme özelliği olduğunun ortaya çıktığını belirterek, "Çiftlerin hiç normal embriyosu çıkmaz ise hatalı embriyo ile çiftlerden izin alarak embriyoyu anneye transfer ediyoruz. Anne karnında kromozomların bölünmesi devam ediyor. Gebeliğin 11-14'üncü haftasında da Fetal-Sentez testi yapıyoruz. Bu test sonucunda da kendi kendilerini tamir ettiklerini gözlerimizle gördük.
100 hastada denenen yöntemde yüzde 43 gebelik elde ettik. Ve bu annelerin yüzde 25'i doğum yaptı. Bebeklerin hepsi sağlıklı. Anne rahmindeki bir mucize. Embriyodaki hatalı kromozomları yok ediyor. Doğru komozomlarla yoluna devam ediyor. Ülkemize Nobel ödülünü kazandıran Aziz Sancar'ın da 'DNA'nın kendi kendini onarım mekanizmesı ' çalışması da DNA'nın kendi kendini düzeltebildiğini ortaya koymuştu. Bizim çalışmamızda da gördük ki embriyo kendi kendini tamir edebiliyor" dedi.