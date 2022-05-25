Bakan Çavuşoğlu’ndan Mescid-i Aksa’ya ziyaret

"MESCİD-İ AKSA TÜRK MİLLETİNİN DUALARINDA"

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, görüşmede, "Mescid-i Aksa, Türk milletinin dualarında. Türkiye'nin Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik hassasiyetini, İsrail tarafına açıkça ifade ettik." dedi.

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatının ve tüm İslam ülkelerinin Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı unutmaması için her türlü çalışmayı yürüttüklerini söyledi.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettik, Filistinli ve diğer ziyaretçi kardeşlerimizle kucaklaştık" ifadelerini kullandı.