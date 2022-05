Kılıçdaroğlu’nun iddialarına TÜRGEV’den videolu yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saat 22:00'da Twitter'dan yayınladığı videoda, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden ABD'ye para kaçırıldığı iddiasında bulunmuştu. Bu iddiaların ardından TÜRGEV ve ENSAR vakıflarından yanıt geldi.





TÜRGEV'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''TÜRKEN Vakfı ile ilgili olarak Amerikan Adalet Bakanlığı'nın sitesine yüklenen belgelerde, harcamaların İNŞAAT (Construction) için olduğu açıkça yazılı olmasına rağmen, paralar nerede diye soruluyor. İşte cevabı.'' ifadeleri kullanılarak bir video paylaşıldı.

ASILSIZ İDDİALARI KINIYORUZ

Vakıflardan yapılan açıklamada, ABD'de bulunan TURKEN Vakfı'nın ne olduğu, ne iş yaptığı, yasalardaki hakkında detaylı bilgiler verildi.

TÜRGEV ve ENSAR vakıflarından yapılan açıklama şöyle:

ABD yasalarına göre kurulan ve bu çerçevede faaliyet gösteren TÜRKEN Vakfı, ABD'ye okumak üzere gelen Türk gençlerine barınma ve burs imkanları sunan, attığı her adım şeffaf ve hesap verilebilir, ABD makamları tarafından denetlenen bir eğitim vakfı olarak şimdiden bulunduğu ülkede saygın bir konuma ulaşmıştır

İlim mertebesinin en yüksek mertebe olduğuna asırlardır inanan toplumumuzun, öğrenci okutma misyonunu çoğunlukla vakıflar aracılığı ile yürüttüğü bilinen bir toplumsal vakıadır. Bu çerçevede pek çok vakfımız gibi TÜRGEV ve ENSAR Vakıfları da bu misyonla toplumun bağrından çıkmış, toplumumuzun kendi öz kaynakları ile bugüne kadar on binlerce öğrenciye eğitim desteği sağlamıştır. TÜRGEV ve ENSAR Vakıflarının kuruldukları günden bu yana değişmeyen vasıfları; gençlerimizi çağın değişen şartlarına göre desteklemek ve her dönemde karşılaştıkları meydan okumalar karşısında yanlarında olmaktır.

Devletimizin son yirmi yılda eğitim alt yapısına yönelik yatırımlarının en dolaysız sonuçlarından biri Üniversite mezunu sayısının her geçen yıl katlanarak artmasıdır. Buna ek olarak ülkemizin ileri teknoloji, savunma, havacılık ve enerji sektörleri başta olmak üzere pek çok yenilikçi ve rekabetçi alanda her zamankinden daha güçlü varlık gösteriyor olması, bu alanlarda yetişmiş eleman ihtiyacını Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkarmıştır. Bu çerçevede devletimizin yurt içinde ve yurt dışında, çeşitli projelerle ve burslarla desteklediği gençler, kendi alanlarında en yetkin üniversitelerde, kurumlarda ve enstitülerde eğitim görmekte, bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri'ne de her yıl çok sayıda gencimiz gitmektedir.

"DENETİME AÇIK VE ŞEFFAF"

Bugünün şartlarında, kendisini bölgesel ve küresel bir güç olarak tanımlama iddiasındaki ülkesine, iddia sahibi olduğu her alanda katkı vermek isteyen ve bu nedenle yurt içinde ve yurt dışında eğitim olanaklarının ardına düşmüş olan dinamik genç nüfusumuzun, başta ABD olmak üzere birçok ülkede güvenli ve sağlıklı barınma ve burs imkanlarına kavuşturulması TÜRGEV ve ENSAR Vakıflarının, durmaksızın güncellenen toplumsal fayda yaklaşımları içerisinde de yerini almıştır. Bu çerçevede bu iki vakıf güçlerini birleştirmiş ve ABD'de yerleşik Türk toplumunun da taleplerini ve desteğini arkasına alarak TÜRKEN Vakfı'nın kuruluşuna önderlik etmiştir. Amerikan makamları geçtiğimiz yıl, ABD'de mukim Türk vatandaşları tarafından yönetilen TÜRKEN Vakfı'nı FARA olarak bilinen yasal çerçeve içerisine almak istemişler, bu çerçevede gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde kayıt işlemini tamamlamışlardır. Bu kayıt işlemi ABD yasalarına bağlı çalışan vakfın, denetime açık ve şeffaf yapısının doğal bir sonucudur ve dileyen herkesin ulaşabileceği dökümanlar Amerikan Adalet Bakanlığı'nın sitesine yüklenmiştir.