Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Nuriye Gülmen’e DHKP/C üyeliğinden 10 yıl hapis cezası
Giriş Tarihi: 25.5.2022 15:40

Son dakika haberi: Nuriye Gülmen’e DHKP/C üyeliğinden 10 yıl hapis cezası

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Son dakika haberi: Nuriye Gülmen’e DHKP/C üyeliğinden 10 yıl hapis cezası

Son dakika haberi: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen’e ve Yasemin Karadağ’a DHKP/C silahlı terör örgütü üyeliğinden 10’ar yıl hapis cezası verildi.

Olağanüstü Hal kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen Nuriye Gülmen'in görevine dönmek için DHKP/C talimatıyla açlık grevi yaptığı öne sürülmüş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Gülmen'i "DHKP/C terör örgütü üyeliğinden" 6 yıl 3 ay hapse mahkum etmişti. Mahkeme, 1 Aralık 2017'de verdiği kararla birlikte Gülmen'i tahliye de etmişti.

Nuriye Gülmen, 5 Ağustos 2020'de ise İstanbul Okmeydanı'nda DHKP/C terör örgütünün karargahı konumundaki İdil Kültür Merkezine yapılan operasyonda tekrar gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Gülmen'in İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde de yargılandığı davada da karar çıktı.

Mahkeme heyeti, Nuriye Gülmen ve Yasemin Karadağ'a DHKP/C silahlı terör örgütü üyeliğinden 10'ar yıl hapis cezası verdi.
Diğer sanıklar Fırat Kaya ve Olcay Karadağ ise delil yetersizliğinden beraat etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Nuriye Gülmen’e DHKP/C üyeliğinden 10 yıl hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA