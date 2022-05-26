Ayasofya Camii’ne özel koruma: Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’dan SABAH’a özel açıklamalar

144 FETÖ MENSUBU VAKIF KAPATILDI

15 Temmuz Hain Darbe Girişiminden bu yana vakıf kisvesi altında faaliyet gösterip kapatılan FETÖ kurumlarına dair bilgi veren Ersoy, 15 Temmuz sonrası FETÖ ile mücadele çerçevesinde, oldukça hassas ve ayrıntılı incelemeler ve soruşturmalar yapıldığını belirtti. Çalışmalara ilişkin rakam veren Ersoy, "Toplam 144 FETÖ mensubu vakıf kapatıldı ve taşınmazlarının bazıları Genel Müdürlüğümüz kontrolüne geçti. KHK kapsamında kapatılan vakıfların bütün taşınır ve taşınmazları Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçmiştir. Taşınmazlardan hayrat vasfında olanlar amacı doğrultusunda kurum ve kuruluşlara tahsis edilmiştir. Akar vasfında olanlar ise gelir getirecek şekilde değerlendirilmektedir" bilgilerini verdi.

Ersoy, ecdat yadigârı eserlerin korunup canlandırması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, geçen 20 yıl içinde 5670 vakıf kültür varlığının restorasyonunu veya onarımının tamamlandığını, tüm bu çalışmalar için toplam 6,5 milyar liralık bir kaynak kullanıldığını açıkladı. 110 kültür varlığının restorasyonun devam ettiğini hatırlatan Ersoy, "2022 yılında İstanbul'da Sultanahmet, Nuruosmaniye, Bayezid Camii Hünkar Kasrı ile Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmaları tamamlanacak. Ayrıca turizm destinasyonu içerisinde olan tarihi vakıf yapılarımızın bir bölümünü de bu yıl içinde tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.

İBADET YERLERİ ESKİ HALİNE KAVUŞTU

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak çok sayıda cemaat vakfının temsilcisi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Ersoy, yapılan restorasyonlarla birçok kilise, sinagog gibi azınlık ibadet yerlerini eski haline kavuşturduklarını söyledi. 2003 yılında yapılan yasal düzenlemelerle birlikte cemaat vakıfları adına bazı taşınmazların tescil işlemlerinin gerçekleştirdiğine dikkat çeken Ersoy, "2003 ile 2018 arasında toplam 1084 taşınmaz malın cemaat vakıfları adına tesciline ve 21 taşınmaz malın bedelinin de cemaat vakıflarına ödenmesine karar verildi" dedi.