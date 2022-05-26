Güvenlik kaygılarımızla ilgili somut adımlar atılmazsa süreç ilerlemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile Külliye'de gerçekleştirilen NATO görüşmelerine ilişkin, "Somut adımlar atılmazsa süreç ilerlemeyecek" dedi. Kalın, İsveç ve Finlandiya ile NATO görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İbrahim Kalın'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:NATO bir güvenlik ittifakıdır. Başka bir odağı olan örgüt değildir. Temelinde güvenliğin olduğu bir ittifaktır.Bu ittifakın en önemli konusu müttefiklerin güvenliğinin eşit bir şekilde karşılanmasıdır. Türkiye yaklaşık 70 yıldır, ittifakın içerisinde önemli roller oynamış, üzerine düşen görevleri yerine getirmiştir.Teröre karşı bizim kararlılıkla mücadele etmemiz NATO'nun en önemli ilkelerini temsil etmektedir. PYD ve YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğunun, FETÖ'nün 251 insanımızın şehadetine sebep olan bir terör örgütü olduğunun altını çizdik. Beklentilerimiz oradaki örgütsel, finansal, propagandaya dönük somut adım atılması. İlgili kurumlarımızın hazırladıkları belgeleri muhataplarımızla paylaştık. İade konusunu da gündeme getirdik. Bugüne kadar iade taleplerimize olumlu bir cevap almadık.Türkiye'ye uygulanan savunma sanayiine yönelik yaptırımların da kaldırılması gerektiğini ifade ettik. Türkiye'nin kaygılarının somut adımlarla, belirli bir takvim çerçevesinde karşılanmaması durumunda sürecin olumlu bir şekilde ilerleyemeyeceğini açıkça ifade ettik.Beklentilerimizi son derece somut olduğunu ifade ettik. Onlar bu mesajı aldılar. Muhataplarımızın bize yapacağı geri dönüşe göre süreç şekillenecek.Savunma sanayiine yönelik yapılan yaptırımların kaldırılmasına yönelik olumlu bir tavır gördük. Bu önemli bir durum. Müttefiklerin birbirine ambargo uygulamasını doğru bulmuyoruz. Bu ancak ittifakı zayıflatır, düşmanlarımızı sevindirir.Bize Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını söylediler. ANKARA