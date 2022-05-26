Kadıköy belediyesi rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! 6 şüpheli polise teslim olmuştu

Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı sonrası 5 ayrı ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda 224 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 198 kişi ise gözaltına alınmıştı. 21 Mayıs günü adliyeye getirilen 160 şüpheliden 128'i adli kontrolle serbest bırakılırken 32 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

6 ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ncs yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Firari olan 6 şüpheli, emniyete giderek teslim oldu. İşlemlerinin ardındansa şüpheliler bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık 6 şüpheliyi bir işi yapması veya yapmaması için doğrudan veya aracılar vasıtasıyla bir kamu görevlisine ya da göstereceği başka bir kişiye maddi kazanç sağladıkları iddiasıyla tutuklanmaları için İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Hakimlik, sorguları sonrası 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkamama şartıyla adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmederek şüphelilerin serbest bırakılmasına karar verdi.