Kahramanlara veda

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya bölgeyi dar eden kahramanlarımızdan biri olan ve çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın vasiyeti ortaya çıktı. Cankaya'nın şehit düşmeden önce Kaan isimli arkadaşına "Şehit düşersem bu mesajı anne ve babama okut. Ben o hainlerin gözünün içine bakacağım. Onların gereğini yapacağım. Anneciğim, babacığım sizleri çok seviyorum. Arkamdan ağlamayın, üzülmeyin" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.Şehit babası Niyazi Cankaya (48) SABAH'a konuştu: "Oğlumla gurur duyuyorum. Vatan sağolsun. Oğlum sanki şehit düşeceğini hissetmiş. Okuldan arkadaşı Kaan'a şehit düşmeden önce mesaj göndermiş. Kaan da 'Benim üzerimde kalmasın' diyerek mesajı bize gösterdi. Çok duygulandık, hüzünlendik. Bir hafta sonra değişim olacaktı. Daha sonra izne çıkıp İzmir'e gelecekti. 1 ay izni vardı. O sürede düğününü yapacaktık. Şehit düşmeden bir gün önce görüntülü olarak konuştuk. 'Oğlum sana sakal çok yakışmış' dedim. Oğlum da 'Baba böyle beğendiysen senin için sakalımı kesmem. Sakallı olarak İzmir'e gelirim' dedi. Hasret giderecektik, düğün yapacaktık. Kısmet olmadı." Şehit Cankaya'nın (28) cenazesi, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesindeki köy mezarlığında toprağa verildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Yeniköy'deki dedesinin evinin önünde helallik alınmasının ardından askerlerin omzunda köy meydanına taşındı.Pençe-Kilit Operasyonu'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli (25), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Celal Tekedereli için Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene şehidin babası Cevat, annesi Aynur Tekedereli ve kardeşlerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Vali Hulusi Şahin, 2'nci Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, askeri, mülki erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin yakınları, törende güçlükle ayakta durabildi. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına taşındı. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganlarıyla taşınan Tekedereli'nin cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.KuzeyIrak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 25 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi. Hakkâri'den ilçeye uğurlanan şehit Kapılay'ın naaşı, Modern Evler Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından tören için Nihal Atakaş Camisi avlusuna götürüldü. Şehidin naaşı, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Karaağaç Asri Mezarlık Şehitliği'nde defnedildi. Törende, şehidin babası Erkan ile annesi Sevinç Kapılay, ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Sevinç Kapılay, oğlunun tabutuna sarılarak "Kalk kuzum sarıl, ben geldim" diyerek gözyaşı döktü. Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.SABAHŞehitPiyade Teğmen Abdulkadir Güler, Antalya'da ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Kent Mezarlığı'nda bulunan Antalya Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Akdeniz Üniversitesi Camisi'ndeki cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Şehit babası Mesut Güler törenin en önünde askeri erkân desteği ile yürüdü. Anne Berrin ve kız kardeş Merve Güler'in metanetli duruşu dikkat çekti. Güler'in 1 Mayıs'ta bir arkadaşına "Birazdan ölürüz belki. Sen her yazdığımı veda say" masajını attığı ortaya çıktı. Bu paylaşım sosyal medyada on binlerce kez paylaşıldı.SABAHŞehitlerden Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan (24) için ilk olarak Ankara'da Etimesgut'ta "Şehit Karşılama Onur Töreni" düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit babası Eyüp Doğan'a "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık. Hainleri kaçtıkları deliklere kadar kovalayacağız" dedi. Baba Eyüp Doğan da Bakan Akar'a teşekkür ederek "Evlatlarımızı bugünler için yetiştiriyoruz. Ankara Kızılcahamam'daki Berçinçatak Köyü'ndeki cenaze töreninde "Vatan sağ olsun" diyen acılı anne Şerife Doğan, "Benim oğlum ölmedi, Peygamber Efendimize komşu oldu. Yine annesini gururlandırdı güzel yavrum" dedi. Şehidin nişanlısı Dilara tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Eyüp-Şerife Doğan çiftinin 3 erkek evladının en küçüğü olan ve 5 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Onur Doğan, 3 ay sonra yapılacak atamasına göre düğün tarihi almayı planlıyordu. Şehidin cenazesi ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Bilecik'tebinlerce vatandaş Pençe-Kilit Operasyonu'ndan şehit haberi gelmesi sonrası Türk bayraklarıyla teröre lanet yürüyüşü yaptı. Yürüyüşte 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK' sloganları atıldı. 19 Mayıs'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen fener alayı ve konser etkinliği de şehit haberi nedeniyle bir kez daha iptal edildi. Konsere gelen vatandaşlar da yürüyüşe katıldı. Yürüyüşe katılan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı "Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız" dedi.Başkan Erdoğan, şehit Piyade Teğmen Abulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Külliye'deki kabulü sırasında da, şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Askerlerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bu hain saldırılara cevabımızı yeni operasyonlarla vermeyi sürdüreceğiz" dedi.