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Giriş Tarihi: 26.5.2022

Türkiye’de maymun çiçeği vakası yok

Türkiye’de maymun çiçeği vakası yok

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de bugüne kadar maymun çiçeği vakası görülmediğini ve hastalığın bir pandemiye sebep olacağını düşünmediğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği virüsüne ilişkin soru üzerine, "Yeni bir tedirginlik alanı oluşturmamak gerektiği kanaatindeyim. Bugüne kadar maymun çiçeğinde vaka bizde olmadı. Maymun çiçeği hastalığının bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Çünkü damlacık enfeksiyonu ile bulaşmadığını, yakın temasla bulaştığını biliyoruz. Bu konuda gereksiz bir tedirginlik olmamalı.



Bakanlığımız yakından takip etmekte" dedi. Maymun çiçeğinde çiçek aşısının etkili olup olmadığı sorusu üzerine Koca, "Çiçek aşısının yüzde 80-85 etkili olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili 1970'ten beri aşı geliştirilmiyor. ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin canlı virüsü imha etmediğini, aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz. Biz de bu noktada Bilim Kurulu ile geliştirmek için neler yapılır istişare halindeyiz. Dünyada canlı virüs aşısının imha edildiği dönem yaşanmışken gereği yapılmamıştır" ifadelerini kullandı. Kovid yoğun bakımlarında hasta olup olmadığı sorusuna Bakan Koca, "Yoğun bakımdaki hasta sayısı düştü. Birçok ilimizde yoğun bakımın kapalı olduğunu söyleyebilirim" cevabını verdi.

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Türkiye’de maymun çiçeği vakası yok
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