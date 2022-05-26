Yüksek Mahkeme’den MASAK’ın her türlü belge ve bilgiyi talep etmesine ret

Anayasa Mahkemesi, MASAK'ın kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi isteme yetkisinin iptaline yönelik yapılan başvuruyu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, yaptığı değerlendirmede, söz konusu kuralın yalnızca teşkilatlanma ile kurumsal yapı ve işleyişin düzenlenmesinden ibaret olduğunun söylenemeyeceğine dikkat çekerek, "Veri toplama görev ve yetkisi MASAK'ın görev ve yetkileri arasında açıkça sayılmış olup suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanının önlenmesi ile mali suçların araştırılması gibi konularda yürütülen faaliyetler kapsamında istenecek bilgi ve belgelerin doğrudan kişisel verilere ilişkin bulunduğu açıktır. Bu itibarla kural kişisel verilere ilişkin bir düzenleme niteliğinde olup Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemeyecek yasak alan içinde kalmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Anayasa Mahkemesi açıklanan nedenlerle kuralın konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.