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Giriş Tarihi: 27.5.2022 12:47 Son Güncelleme: 27.5.2022 12:48

Bakan Özer'den öğretmenler için idari izin açıklaması

AA
Bakan Özer’den öğretmenler için idari izin açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin idari izinleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.

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Bakan Özer'den öğretmenler için idari izin açıklaması
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