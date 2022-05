Devletin desteğiyle işinin patronu oldu

Ankara'da yaşayan üç çocuk annesi Marziye Erdoğan (58), eşinin işlerinin kötü gitmesinin ardından ev ekonomisine destek olmak için çocukluğundan beri en iyi bildiği iş olan yufkacılık yapmaya karar verdi. Un parası dahi olmayan Marziye Erdoğan, 2014'te komşularından borç aldığı 2 çeyrek altın ile 10 kilogram un ve diğer malzemeleri temin etti. Yaptığı yufkaları pazarlarda satan Marziye Erdoğan, 2015'te KOSGEB'ten aldığı 37 bin liralık destekle "Bi Yufka" isimli dükkân açtı. Her geçen yıl işini büyüten Marziye Erdoğan şu an işyerinde 12 kadına da istihdam sağlıyor. Marziye Erdoğan başarı öyküsünü SABAH'a anlattı:16 yıl eşimle düğün fotoğrafçılığı yaptık. Maddi durumumuz kötüleşince en iyi bildiğim iş olan yufka yapmaya karar verdim. Bir yandan sağlık sorunlarım vardı. 4 kez ameliyat oldum, tam iyileşmeden yufka işine girdim. Yufka işine komşumdan aldığım borç 2 çeyrek altın ve 10 kilogram unla başladım. Yufkayı yapabilmek için gecekondu kiraladım. İlk bir yıl sürekli akrabalar ve tanıdıklardan borç alarak işimi yürütmeye çalıştım. Daha sonra KOSGEB'ten 37 bin liralık destek aldım. 50 yaşından sonra kendi işyerimi açtım. Müşteri kitlem 1 yıl sonra oluştu. 10 kilo ile başladığım un 1 TIR dolusu una dönüştü artık. Çok zor günler geçirdim ama asla yılmadım.12 kadına istihdam sağladım. Bu, 8 yıllık deneyim ve azmim sayesinde oldu. 3 çocuğum var ve bir şeyler yapmam lazımdı. Ben krizi fırsata çevirdim. İlk yıl 24 saatin 1 saatini uykuyla geçirdim. Eskiden ben müşteri arardım, şimdi müşterilerim beni bekliyor. Satışlarımı genelde pazarlarda ve sosyal medyadan marketlere yapıyorum.süreçte oğlumun yufkalardan sağlıklı cips üretme fikrini de hayata geçirdim. Küçük dükkân hem yufkaya hem cips üretimine yetmeyince bu imalathaneye geçtik. Cipslerimin içinde hiçbir katkı maddesi yok. Salçası dahi kendi yapımım. Fesleğenli, zencefilli, bol baharatlı ve haşhaşlımız var. İçindeki tuz da kaya tuzu. Hedefim sağlıklı cips üretimini büyüterek markaya dönüştürmek. Ürünümüz şu an patent aşamasında.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açtığı eğitime katılarak İtalya'ya gittim. Farklı ülkelerden gelen kadın girişimcilerle 10 günlük çalıştaya katıldım. Yufka sayesinde farklı bir ülkeye gidebileceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Oradan dolu dolu döndüm. Bir girişimci nasıl olunur, işyeri nasıl ayakta tutulur, hepsini öğrenmiştik. Bu sayede yufkamız daha da beğenildi, müşterilerimiz arttı.Başarmak için risk almak, çaba göstermek, emek vermek gerekir. Kadınlar cesaretli olmalı. Her kadın başarabilir, kadın isterse her şey olur. Ben yaptıysam her kadın yapabilir. En dip noktadan borçlar içinden bugünlere geldim. Devletin kadın girişimcilere sağladığı desteklerden mutlaka yararlansınlar. Yapacakları işten korkmasınlar ve en çok kendilerine inansınlar.Biz kadın girişimcilere desteklerini esirgemeyen Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, KOSGEB yetkililerine çok teşekkür ederim. Emine Hanım bizi geçtiğimiz ay 'Türkiye'nin İlham Veren Girişimci Kadınları'programına davet etmişti. Çok samimi ve sıcak bir buluşma olmuştu. Hanımefendi taleplerimizi dinlemişti