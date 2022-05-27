Gezi davasında mahkeme, Başkanlık Ofisi’ne saldırı girişimini sordu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Başkanlık Çalışma Ofisi, Gezi Parkı olayları sırasında Başbakanlık Çalışma Ofisi olarak faaliyet gösteriyordu. Çalışma Ofisini işgal etme girişimi nedeniyle 35 Çarşı grubu üyesi hakkında 2014 yılında dava açıldı. Davayı 29 Aralık 2015'te karara bağlayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "örgüt" ve "izinsiz gösteri" suçlarından tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme heyeti, 4 sanığa patlayıcı madde ve silah bulundurma suçlarından 5 ay ile 2,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları verdi. Bir sanıkta 19 ses bombası ve 14 adet meşale ele geçirildiği, bir diğer sanıkta ise bir gaz fişeği ve gaz kapsülü ile bir adet Kore marka gaz el bombası bulunduğu kararda yer almıştı.

YENİDEN YARGILAMA YAPILIYOR

Yargıtay 18 Mart 2021'de Çarşı sanıkları ile Gezi olaylarını organize ve finanse ettiği öne sürülen Kavala ve ekibi arasında irtibat bulunduğunu belirterek, bu davaların birleştirilip birleştirilmeyeceğine bakılmadan karar verilmesini bozma gerekçesi yaptı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada iki dava önce birleştirildi. Ancak mahkeme geçtiğimiz 21 Şubat'ta Gezi ana davası ile Çarşı dosyasını ayırıp, tekrar iki dosyada ayrı yargılama yapılmasına karar verdi. Ana davayı 25 Nisan'da karara bağlayan mahkeme heyeti, Osman Kavala'yı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, 7 sanığa da bu suça yardımdan 18 yıl hapis cezası verdi. Can Dündar, Memet Ali Alabora'nın aralarında olduğu 9 firari sanığın ise yakalanamadıkları için dosyaları ayrıldı.

GÖRÜNTÜLER TEMİN EDİLEMEDİ

Bugün ise Kavala dosyasından ayrılan Çarşı grubu üyelerinin yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada öncelikle bazı kurumlara yazılan müzekkerelere karşı mahkemeye gelen evraklar okundu. Mahkeme başkanı, Gezi olayları sırasında Beşiktaş'taki Başkanlık Çalışma Ofisine yönelik eylemlere ilişkin kamera ve görüntü kayıtlarını İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nden istediklerini, ancak emniyetten bir cevap gelmediğini bildirdi.

Daha sonra talepleri alınan sanık avukatları, beraat kararı verilmesini ve davanın bitirilmesini istedi.

Mahkeme heyeti bu kez, dava konusu olan Başkanlık Çalışma Ofisine yönelik eylemlere ilişkin kamera ve görüntü kayıtlarını ulusal haber ajanslarına sorma karar aldı. Duruşma 4 ay sonraya ertelendi.