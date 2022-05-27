İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı! Reina saldırısı zanlısına para transferi yapılmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli yürüttüğü terörizmin finansmanına yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan soruşturma çerçevesinde, cezaevlerinde veya sözde çatışma bölgelerinde bulunan DAEŞ Silahlı Terör Örgütü üyelerinin ailelerine çeşitli sosyal medya hesapları vasıtası ile sözde infak (yardım) toplanıldığı saptandı. Toplanan bu yardımların banka hesapları ile DEAŞ üyeleri ve ailelerine transfer edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Başakşehir'de ikamet ettiği tespit edilen 2 DEAŞ şüphelisine yönelik Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyon gerçekleştirildi. 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda dijitale ve örgütsel dokümana el konuldu.