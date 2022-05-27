Roman kültürü ülkemizin değeri olarak korunmalı ve yaşatılmalıdır

Türkiyeİnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından Ankara'da Roman Hakları Zirvesi düzenlendi. Başkan Erdoğan zirveye yolladığı mesajda "Kovid salgınında tüm dünyada dezavantajlı gruplar ve Roman vatandaşlarına yönelik ayrıştırıcı ve nefret söylemleri arttı. Ayrıştırıcı adımlara karşı 85 milyon olarak birlik beraberlik ve kardeşliğimize daha fazla sahip çıkmalıyız. Roman kültürünün ülkemizin bir değeri olarak korunması ve yaşatılmasını, Roman kardeşlerimizin sıkıntılarının çözümü hususunda tüm kurumlarımızın üst düzey hassasiyet göstermesini bekliyorum" ifadeleri yer aldı.