Şehit acısı Yozgat’a düştü 19 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta sürdürdüğü Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında teröristlerden temizlenen Zap Vadisi'nde kurulan üs alanlarına, dün sabah bir grup PKK'lı terörist, sızma girişiminde bulundu. Ancak üs bölgesindeki komandoların fark ettiği teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Açılan ilk ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral (23) şehit oldu. Saldırının ardından komandoların ağır makineli silah ve obüs toplarla ateş altına aldığı terörist grup bölgeden kaçtı. Komandolar karadan operasyon başlatırken, İnsansız Hava Aracı (İHA) bölgede keşif çalışmaları başlattı.Hudut hattında yer alan ATAK helikopterleri, teröristlerin bulunduğu alanları havadan bombaladı. Ardından, Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 savaş uçakları nokta operasyonu gerçekleştirdi. Bölgede kıstırılan 14 terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı da, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" açıklaması yaptı. Diğer taraftan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirildi. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.Sözleşmeli Er Mehmet Meral, bekârdı. Şehadet haberi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Küçüktaşlık Köyü'ndeki anne Şakire ve baba Fahri Meral'e, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı.