"Terör koridoru" yerle bir edildi! İşte 24 Temmuz 2015'ten bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı

ABD VE RUSYA İLE ÜST DÜZEY GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan ve eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 17 Ekim 2019'da Ankara'da yaptıkları görüşmede, YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilmesi konusunda mutabakata vardı.

Bu sürede çok sayıda YPG/PKK'lı, Rasulayn'dan Haseke'ye tahliye edildi. TSK mutabakata tam olarak uyarken, YPG/ PKK'lı teröristler taciz ve ihlallerini sürdürdü. 22 Ekim'de Soçi'de düzenlenen Türkiye-Rusya zirvesinde Fırat'ın doğusu için kararlar alındı.

Taraflar, 23 Ekim 2019 saat 12.00'den itibaren Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan YPG unsurları ve silahlarının, Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometre dışına çıkarılmasını temin etmesi konusunda anlaştı.

Bu işlemin 150 saat içinde tamamlanması, aynı saat itibarıyla mevcut Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı hariç, Rus-Türk ortak devriyelerinin başlaması konusunda da uzlaşılmıştı. Ancak teröristlerin söz konusu bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.