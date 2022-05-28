Anıtmezar’da tören

AK Parti İstanbul İnsan Hakları Başkanlığı, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesinin 62. yılında, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı Topkapı'daki Anıtmezar'da düzenlenen törenle andı. "Millet ne derse o", "Yeter söz milletin" pankartları açılırken 81 ilde eşzamanlı olarak okunan basın açıklamasında 27 Mayıs darbesinde idam edilenler yalnızca başbakan, bakan, milletin vekilleri değil demokrasi ve Türk milleti olmuştur" denildi.