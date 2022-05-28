Genç hatipler Ayasofya’da yarıştı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Genç Hatipler Hutbe Yarışması' Türkiye finali, Ayasofya-i Kebir Camii'nde gerçekleştirildi.Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği final yarışması, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmalarının ardından Türkiye'nin 10 bölgesinden seçilen 10 yarışmacı hutbelerini Ayasofya Camii'nin minberinde irad etti. Seçici kurulun değerlendirmelerinin ardından Kocaeli İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Sefa Bülbül 1'inci, Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Nureddin Aslan 2'nci, İstanbul Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Yavuz Kavzan 3'üncü oldu.Dereceye giren hatiplere ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer verdi. Dördüncülüğe layık görülen 6 yarışmacı da ödüllerini İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın elinden aldı. Bakan Özer yaptığı konuşmada sadece imam hatiplerde değil, tüm okullarda bu toprakların değerleriyle bütünleşip devletini ve milletini seven, sayan, toplumunun değerlerini içselleştiren güzel bir gençliğin geldiğini vurgulayarak, o gençliğin en güzel örneklerinin burada ve diğer okullarda olduğunu dile getirdi.Bilal Erdoğan da "Hitabet imam hatipteki önemli derslerden bir tanesi. Burada kardeşlerimizin kendilerini ifade edebilme konularında kendilerini geliştirdiklerine şahit oldum. Kendilerini tebrik ediyor, bütün öğretmenlerimize de onları yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.