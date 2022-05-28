İHA’larımızın Karabağ’ı işgalden kurtarması bizim için en büyük onur

BAYKAR Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Erdoğan ve beraberindeki TEKNOFEST heyetiyle Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı ziyaret etti.Selçuk Bayraktar işgalden kurtarılmasında yerli ve milli insansız hava araçlarının önemli rol üstlendiği Şuşa'da Cıdır Düzü, Aşağı Gövher Ağa Mescidi başta olmak üzere şehirde öne çıkan yerleri eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'la birlikte ziyaret etti.Selçuk Bayraktar, burada yaptığı konuşmada Karabağ'ın, gençlik yıllarında içlerinde kanayan bir yara olduğunu belirterek, "Allah'a şükür Türk orduları, Sayın Cumhurbaşkanlarımız, şehitlerimizin o aziz ruhu sayesinde Karabağ ve Şuşa tekrar hürriyetine kavuştu ve gayrimeşru işgalden kurtuldu. Milli olarak geliştirdiğimiz insansız hava araçlarımız burada ordularımıza destek oldu. Biz mühendisler için bir yüksek teknoloji eserinin böylesine anlamlı bir muharebede kullanılması en büyük onur ve şeref vesilesi. Buraların Türk ordularının gayretiyle kurtarılması ve dünya tarihine de SİHA ile kazanılan ilk muharebe olarak geçmesi bizler için çok büyük anlam ifade ediyor. Bu tutkuyu ve anlamı nesillerimizle paylaşmak üzere TEKNOFEST'i düzenliyoruz. Yüksek teknolojiyle mana âlemi Karabağ'da birleşiyor. Toprağımızda gözü olanla sonuna kadar mücadele edeceğimizi dünyanın bilmesini isteriz" dedi. Bayraktar'a Şuşa polisi tarafından hediye takdim edildi.TürkiyeTeknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın ikinci gününde de büyük coşku vardı. Festival kapsamında kurulan "Take Off Girişimciler Zirvesi" alanında girişimciler hem yarıştı hem projelerine ortak aradı. Festivalde katılımcılar "Dikey Rüzgâr Paneli" deneyimi yaşadı. Transformers film serisi karakterleriyle selfie çektirenler eğlenceli anlar yaşadı. Gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gökyüzüne ay yıldız çizdi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Azerbaycan'a katılmak için geldiği Bakü'de Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev'le bir araya geldi. Görüşmeler sonrası Varank ve Nebiyev, "Teknopark Mutabakat Zaptı"na imza attı. Varank "Ekiplerimiz Bakü'de bir 'Teknoloji Geliştirme Bölgesi' kurulması için uzun süredir çalışıyor" dedi.