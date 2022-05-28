İzmit Körfezi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, Sahilin doğu kesiminde dolaşmakta olan vatandaşlar, kıyıya yakın bir noktada sahile vurmuş ölü bir yunus olduğunu fark etti. Hemen durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yunusu karaya çıkardı. Bu esnada yunus üstündeki yaraları gören vatandaşlar, yunusun silahla yada sert bir cisimle vurulmuş olabileceğini ileri sürdü. Yunus incelenmek üzere götürülürken, manzarayı gören vatandaşlar "Ne istediniz şu güzelim canlıdan" demekten kendini alamadı.

Ne istediniz şu güzelim canlıdan | Video