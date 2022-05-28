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Giriş Tarihi: 29.5.2022 00:37

Ne istediniz  şu güzelim canlıdan

ABBAS ÇAKAR
Ne istediniz  şu güzelim canlıdan

Kocaeli'de, akşam saatlerinde  fark edilen ölü yunus, vatandaşların ihbarı üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Daire Başkanlığı tarafından denizden çıkardı. Yunusun, ilk tespitlere göre silahla vurulduğu veya sert  bir cisim ile vurularak öldürüldüğü ileri sürüldü.

İzmit Körfezi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, Sahilin doğu kesiminde dolaşmakta olan vatandaşlar, kıyıya yakın bir noktada sahile vurmuş ölü bir yunus olduğunu fark etti. Hemen durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yunusu karaya çıkardı. Bu esnada yunus üstündeki yaraları gören vatandaşlar, yunusun silahla yada sert bir cisimle vurulmuş olabileceğini ileri sürdü. Yunus incelenmek üzere götürülürken, manzarayı gören vatandaşlar "Ne istediniz şu güzelim canlıdan" demekten kendini alamadı.

Ne istediniz şu güzelim canlıdan | Video

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Ne istediniz  şu güzelim canlıdan
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