Tutarlı ekonomi programımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

Başkan Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun İstanbul Maslak'taki 'Skyland İstanbul' binasındaki Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu:DEİK Merkez Ofisi'nin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmek için hazırlık yaptığı dönemde DEİK'e büyük görevler düşüyor. Türk iş dünyasının kuzey yıldızı olmayı hedefleyen DEİK, merkez ofisiyle iddialarına uygun altyapıya kavuşmaktadır. Bu ülkenin büyümesi için tuğla üstüne tuğla koyan, üreten, istihdam oluşturan, ihracat yapan herkes nezdimizde takdire şayandır. Hayatını eser ve hizmet siyasetine adamış bir kişi olarak sizlere en büyük desteği bizim verdiğimizi herhalde kimse inkâr edemez.Hükümetimizi ilk kurduğumuzda bu ülke 1994 ve 2001 krizlerinin ağır yükü altında ayakta durmakta zorlanıyordu. Önce güven iklimini tesis ettik. Devletine güvenen iş dünyamız şaha kalktı.Utanmadan 'kaçacak' diyor! 15 Temmuz'da beni kaçırtamadınız. Kendin FETÖ'cüler sayesinde kaçtın. Bay Kemal, sen ne dersen de Erdoğan burada. Sen hiç heveslenme. Hizmete devam edeceğim.Kur ve enflasyon sorununun üstesinden elbette geleceğiz. Refah payının artışını sağlayacağız. Fiyat artışlarının önüne geçerek, gelirleri artıracağız. Biz tüm dikkatimizi Türkiye'nin aydınlık geleceğine yöneltmiş durumdayız. Üretimde, istihdamda, ihracatta gayet iyi durumdayız. Cari açıktaki dengelerin bozulmasının tek sebebi, dünyada artan enerji giderleri. Bizim uyguladığımız ekonomi programı gayet tutarlı ve dünya gerçeklerine uygundur. Üretim odaklı politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Kendi ülkesinin yanında yer almak yerine emperyalist güçlere kuyruk sallayan siyasetçileri de milletimize havale ediyoruz.Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın bir an evvel, barışçıl yollardan sona erdirilmesi için tarafları diyalog kanallarının işletilmesi yönünde teşvik etmeyi sürdürdüğünü belirtti. Erdoğan dün Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ı da kabul etti. Erdoğan bugün de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak Bakü'ye gidecek.