Yargıtay üyesi Rifat İnanç’ın mutlu günü

Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi olan Rifat İnanç'ın oğlu Hüseyin Zahid, İrem Türkkan ile dünya evine girdi. Ankara'da gerçekleştirilen düğüne, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Yargıtay daire başkanları, üyeleri ve adalet teşkilatından çok sayıda misafir katıldı.

Hüseyin Zahid ve İrem çiftine nikah merasimleri sırasında şahitliklerini Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya yaptı.