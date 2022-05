Bölgede başarı, barış ve kalkınma hikâyesi yazmanın vakti geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu:Türkiye-Azerbaycan ortak tarihinden aldığı ilhamla dostluk ve muhabbeti daha da sağlamlaştırıyor, birlik ve beraberliğini daha da perçinliyor. Biz baskıyla, tehditle korkutulanlardan olmadık, asla olmayacağız. İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten, meşru davamızı savunmaktan geri durmadık, durmayacağız. Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi habis niyetlilere verecek tek karış toprağımız da yok. Karabağ Zaferi milletimizin kahramanlık destanlarının en son örneğidir. Aziz kardeşim muzaffer âli başkumandan Sayın Aliyev'in kararlı duruşu sayesinde Karabağ 30 yıl sonra esaretten kurtulmuştur. Bölgesel barış ve istikrar adına aziz kardeşim Aliyev'in Ermenistan'la kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü biçimde destekliyoruz. Yaşadığımız acılardan ders çıkartarak bölge halkları olarak hep birlikte geleceği inşa etmemiz gerekiyor. Savaşta olduğu gibi barışta da Azerbaycan'ın yanındayız. Hedefimiz kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması, kalkınmanın hızlanmasıyla bölgemizde istikrarın perçinlenmesidir. Bu hedeflerimizin hayata geçirilmesi için Azerbaycan'la yakın dayanışma, temas ve koordinasyonumuzu sürdüreceğiz. Vakit artık bu topraklarda başarı, barış ve kalkınma hikâyesi yazmanın vaktidir. Karabağ ve Doğu Zengezur'da Türkiye'nin de rol aldığı yeniden imar ve ihya süreciyle büyük dönüş için şartlar oluşturuluyor. Biz yıllardır mayın döşenen bu topraklara artık gelişmenin, kalkınmanın, refahın, barışın tohumlarını ekiyoruz. Bölgede yeni bir sayfa açma zamanı geldi. Hedefimiz kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması, kalkınmanın hızlanmasıyla bölgemizde istikrarın perçinlenmesidir. Bu bölgelerde önümüzdeki dönemde akıllı kentler, bunların kurulmasına ilişkin projelerde birlikte çalışmaya devam edeceğiz.SEVGİLİ gençler, buraya kalbi sizinle çarpan gençlerimizin selamını getirdim. Sizlere can Azerbaycan deyince, Karabağ deyince yüreğinde fırtınalar kopan 85 milyonun selamını getirdim. Sizlere ellerini semaya her açtığında Azerbaycan'ın huzuru ve esenliği için dua eden Türkiye'deki kardeşlerimizin selamını getirdim.Türkiye ile Azerbaycan'ın birliğihalklarımız için başlıcayol haritasıdır. Türkiye veAzerbaycan, ne kadar inançlabirlikte adımlar atarsabölgemizde barış ve istikraro kadar güçlü olacaktır.Biz ülkelerimizi bağımsızlıkyoluyla ileriye götürüyoruz.Türkiye'nin artan gücü bize degüç katıyor. 2. KarabağSavaşı'nda meşhurBayraktarSİHA'larınrolünü dünyadabilmeyenyok.BAŞKAN Erdoğan, İlham Aliyev ve Aziz Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan'ın yarışmalarında dereceye giren 16 takıma ödüllerini verdi. Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'e plaket, Sancar'a da hediye takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev program sonunda katılımcılarla birlikte aile fotoğrafı çektirirken, kollarını önlerinde kenetleyerek TEKNOFEST pozu verdi.ERDOĞAN ve Aliyev, TEKNOFEST alanındaki silahlı insansız hava aracı Akıncı'ya imzalarını attı. Erdoğan ve Aliyev, hava araçları Cezeri ve Orbiter hakkında da bilgi aldı. İki lider, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini birlikte izledi.TEKNOFEST YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK BAYRAKTAR: Bundan sonra bize düşen görev, Türk uşaklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır. İnanıyorum ki bu yarışmalardan çıkacak genç kardeşlerim, bu ruhtan aldıkları feyzle ilerleyecek, tam bağımsızlık mücadelesinde en önde olacaklardır. TEKNOFEST ruhu Türkiye ve Azerbaycan'ı tam bağımsız ve müreffeh kılacak. Dünya Türk'ün gücünü görsün, yerini bilsin. Can Azerbaycan'ın bağımsızlık günü mübarek olsun. Aşk olsun Azerbaycan, aşk olsun Türkiye.NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANI AZİZ SANCAR: Sevgili gençler, memleketimizi sevmekten asla vazgeçmeyin. Mardin Savur'dan gelen ve okuma yazma dahi bilmeyen bir ailenin çocuğuna bu şansı veren milletimize güvenin. Memleketimiz dediğim zaman hem Türkiye hem Azerbaycan'ı kastediyorum, yükselmesi için çok ama çok çalışın. İnatçı olun ve yenilgiyi asla kabul etmeyin.