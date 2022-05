Son dakika: Başkan Erdoğan Evlat Nöbeti’ndeki ailelere seslendi: Terör örgütü meydanın boş olmadığını gördü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eyleminin 1000. gününde, canlı bağlantıyla Diyarbakır'daki ailelere hitap etti. Başkan Erdoğan, şunları söyledi: Diyarbakır'daki yüreği yanık anaların her birine şahsım, eşim, milletim adına teşekkür ediyorum. Evlatlarını veya yakınlarını terör örgütünden kurtaran anneleri tebrik ediyorum. Hala bu mücadeleyi yürüten annelerimizin de bir an önce evlatlarına ve yakınlarına kavuşmalarını diliyorum. Sizler terör örgütüne ve onun güdümündeki partiye Diyarbakır'dan çok önemli bir mesaj verdiniz. Bu ülkenin cesur anneleri olarak onlara boyun eğmeyeceğinizi gösterdiniz. Evlatlarınıza ve yakınlarınıza kavuşmak için verdiğiniz eşsiz mücadeleyi en başından beri takdirle takip ediyoruz. Mücadelenizin her aşamasında İçişleri Bakanımızla ve diğer arkadaşlarımızla birlikte yanınızda yer aldık. Bundan tam 1000 gün önce Hatice Akar kardeşimizle başlayan mücadeleniz, eşine ender rastlanır bir evlat sevgisi ve azim destanı olarak tarihe altın harflerle yazıldı. Terör örgütü artık evlatlarımıza kolayca kanca atamıyor. Örgütün güdümündeki parti de bu alçak plana pervasızca aracılık yapamıyor. Şahsım, ülkem ve milletim adına sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır.

EVLAT NÖBETİ 22 AĞUSTOS 2019'DA BAŞLAMIŞTI

Diyarbakır'da, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Akar, oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı kararlı mücadele sayesinde 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu. Akar'ın kararlı eylemi ve yaktığı meşale, Türkiye'de birçok aileye cesaret ve umut oldu. Bu cesur duruşu gören aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlattı.