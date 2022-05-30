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Giriş Tarihi: 30.5.2022 21:19

CHP'li Tanju Özcan'dan bir skandal daha! Irkçılığın yanına ahlaksızlığı ekledi

CHP’li Tanju Özcan’dan bir skandal daha! Irkçılığın yanına ahlaksızlığı ekledi

Mültecilere karşı ırkçı tutumu ile sık sık gündeme gelen Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, yeni bir skandala imza attı. daha önce ‘Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?’diyen bir kadına gülerek cevap verdiğini anlatan Özcan, bu kez de AK Parti'li kadın meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." dedi.

Mültecilere karşı ırkçı tutumu ile sık sık gündeme gelen Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, yeni bir skandal daha geldi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullanan Özcan, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." dedi.

Irkçılığın yanına ahlaksızlığı da ekledi: CHP'li Tanju Özcan'dan Belediye Meclisi'nde skandal sözler | Video

KADINLARI HEDEF ALAN İLK SKANDALI DEĞİL

Özcan, geçtiğimiz aylarda da,sosyal medyada yayınlanan bir programda, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanmıştı.

Özcan, kamuoyunda infiale neden olan açıklamasında, "Bir açılış yapıyoruz, Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de 'Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?' dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. 'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var" demişti.

Skandal sonrası kentte yaşayan bir grup kadın, belediye binası önüne giderek, "Tüm kadınlar adına Tanju Özcan'ı kınıyoruz" yazılı siyah çelenk bırakmıştı.

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CHP'li Tanju Özcan'dan bir skandal daha! Irkçılığın yanına ahlaksızlığı ekledi
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