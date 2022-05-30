SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerine yer verildi.