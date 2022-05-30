Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 30.5.2022 17:57 Son Güncelleme: 30.5.2022 17:57

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
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