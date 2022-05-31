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Giriş Tarihi: 31.5.2022 18:41

Bakan Çavuşoğlu mektubu imzaladı! 'Türkiye' tescillendi

İHA
Bakan Çavuşoğlu mektubu imzaladı! ’Türkiye’ tescillendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

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Bakan Çavuşoğlu mektubu imzaladı! 'Türkiye' tescillendi
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