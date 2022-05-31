Mahkemeden Tunç Soyer’e kötü haber

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, "Tunç Soyer; 100 yıl geç doğduğu için, işgalci bir İngiliz komutanı olma fırsatını kaybetmiştir. Bu yüzden de önündeki tek seçenek Yunan vatandaşlığına geçmek ve Atina'dan belediye başkanı seçilmektir" sözlerinden dolayı hakaret davası açtı.