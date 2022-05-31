Sahil Güvelik Komutanlığı’ndan göçmen açıklaması! İddialar gerçek dışıdır

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında "Datça'da Mülteciler Bir Haftadır Kafeste Tutuluyor" ile ilgili haber ve paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu iddiaların yalanlandığı açıklamada, "Muğla'nın Datça İlçesinde yaklaşık 25 göçmenin 25 metrekarelik kafes biçiminde bir yapının içinde tutulduğu" şeklindeki iddiaların asılsız olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "26 Mayıs 2022 tarihinde Datça ilçesi Gereme ve Mersincik Koyu açıklarında 2 ayrı düzensiz göçmen grubunda toplam 163 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Datça Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı tarafından, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile, göçmen grubu adli ve idari işlemleri yapılmak üzere Sahil Güvenlik İskelesine getirilmiştir. Bahse konu göçmen grubunun, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere, Jandarma ve Emniyet birimlerine teslim edilmeden önce, kontrollü ve uygun bir bölge olan eski hudut kapısı yolcu bekleme yerinde tüm insani ihtiyaçları karşılanmış ve sağlık kontrolleri yapılmıştır. Bahse konu alan, göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Jandarma ve Emniyet birimlerine teslim edilmeden önce geçici aktarma alanı olarak kullanılan bir alandır.

DIŞ SINIR TEL ÖRGÜLERİDİR

Düzensiz göçmen grubunun bekletildiği alanda bulunan ve söz konusu haber/paylaşımlara yansıyan fotoğraflarda yer alan tel örgüler, bahse konu mahaldeki dış sınır tel örgüleridir. Kafes benzeri herhangi bir yapı olmayan alana ait açık fotoğraf aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Fotoğraftan da anlaşılacağı üzere bahse konu göçmen grubunun kafes benzeri bir yapı içerisinde bekletildiğine ya da alıkonulduğuna dair iddialar kesinlikle gerçek dışıdır.

Denizde yaşanan birçok geri itme olayında insanlık dışı muamelelere maruz kalan düzensiz göçmenlerin yardımına zaman gözetmeksizin koşan Komutanlığımızın kurtardığı göçmenleri uygunsuz koşullarda alıkoyduğu yönündeki haberler tamamen asılsızdır.

Bahse konu haber ve paylaşımlar, uzun bir süredir değişik şekillerde zulme uğrayan düzensiz göçmenlerin kayıtsız şartsız yanında olan Komutanlığımızı derinden üzmüştür"