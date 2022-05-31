SON DAKİKA DEPREM: Kütahya’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika heberi... Kütahya Gediz'de 18.45 saatlerinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından yapılan açıklamada, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın gelmediği belirtildi.

DEPREM SAAT 18.45'TE MEYDANA GELDİ

Deprem Kütahya Gediz'de saat 18.45'te meydana geldi. Depremin derinliği 10 KM olarak tespit edilirken, büyüklüğü de 4.2 olarak ölçüldü.

Ayrıntılar geliyor...