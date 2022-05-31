Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA DEPREM: Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Giriş Tarihi: 31.5.2022 18:55 Son Güncelleme: 31.5.2022 19:02

SON DAKİKA DEPREM: Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

SON DAKİKA DEPREM: Kütahya’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika haberleri... Kütahya Gediz'de 18.45 saatlerinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan ilk açıklamaya göre deprem sonrası olumsuz bir ihbarın yapılmadığı belirtildi.

Son dakika heberi... Kütahya Gediz'de 18.45 saatlerinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından yapılan açıklamada, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın gelmediği belirtildi.

DEPREM SAAT 18.45'TE MEYDANA GELDİ

Deprem Kütahya Gediz'de saat 18.45'te meydana geldi. Depremin derinliği 10 KM olarak tespit edilirken, büyüklüğü de 4.2 olarak ölçüldü.

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SON DAKİKA DEPREM: Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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