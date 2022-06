Biz milletimizi sevdiğimiz için ‘gel bırak’ diyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'deki "Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması" programında konuştu:Ülkemizde kapalı mekânlarda sigara içme yasağından yüksek vergi uygulamasına kadar tütün ürünleri kullanımı ile en etkili mücadeleyi bizim gerçekleştirdiğimizi kimse inkâr edemez. Araştırmalar, sigara kullanımında nispi bir gerileme yaşandığını gösteriyor.Başarılarıyla Türkiye'nin gururu olan gençleri, tütün ürünleri ile mücadelede de en ön safta görmek geleceğe olan güvenimizi artırıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün ilan ettiği 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmasını diliyorum. Dünya, koronavirüs salgını ve bunun yol açtığı vahim sonuçlarla yüzleşti. Tütün salgını, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alması sebebiyle en büyük küresel sağlık tehdidi. Dünyada her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin insanın tütün kullanımına bağlı hastalıklardan öldüğü gerçeğine rağmen, maalesef bu salgınla mücadelede arzu ettiğimiz yerde değiliz. Gençlik yıllarından beri bu mücadelenin en ön safında oldum. Kendi yakın çevremizden başlayarak karşılaştığımız herkesi, tütün ürünlerinin zararlarına karşı ikaz ediyor, hatta varsa sigara paketine el koyuyoruz. Hükümetimizin sağlık ve gençlik politikalarını tütün, alkol, uyuşturucu gibi insan vücuduna zararlı ürünlerin kullanımı ile mücadele eksenli olarak sürdürdük.Biz, milletimizi, insanımızı çok seviyoruz. Onun için de sigara içiyorsa diyoruz ki 'Seni sevdiğimiz için gel sigarayı bırak.' Eğer elinde sigara varsa, paketi almaya yelteniyorum bir Cumhurbaşkanı olarak. Burada aldığım paketlerden ufak sigara müzesi kurduk. Karşımdaki tabloya baktığım zaman bayağı güzel işler yapmışız.Ben buraya basket maçından geliyorum. Bayağı skor yaptım, 36 sayı yaptım. 50'nin 36'sı bizde. Biz kazandık, farklı...Elon Musk ile ilk görüşmemde sigara karşıtı reklamlara biraz para harcamasını isteyeceğim. Mücadeleyi ABD'den başlatırsak daha etkili olur.Araçlarda sigara kullanmak yasak. Ancak bu yasağa herkes uymuyor. Araç kullanırken sigara içenleri gördüğünde "Şunu at" diye işaret ediyorum.AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, salonda bulunan ve sigara izmaritleri kullanılarak yapılan eserler hakkında bilgi verdi. Eserleri heykeltıraş Esra Öztay Güraras'ın yaptığını öğrenen Erdoğan, Güraras'ı salona davet etti. Erdoğan, sigara izmaritlerden yapılan eser için Güraras'a teşekkürlerini ileterek "Bunu İstanbul'da Yeşilay'ın Genel Merkezi'nin olduğu Sepetçiler Kasrı'nın bahçesine koyabiliriz" dediBaşkan Erdoğan, Külliye'de KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.Sigara yerine nargile, puro, elektronik sigara gibi ürünlere yönelenler var. Hepsinin farkındayız. Mücadelemizi tüm tütün ürünlerini, hatta daha ötesinde bağımlılığa yol açan her türlü maddeyi kapsayacak şekilde genişlettik. Elektronik sigara falan, hepsi aldatmaca. Biri öbüründen farklı değil. Nargilenin sigaradan çok daha fazla zararı var. Bunlardan da milletimizi kurtarmak için bazı hazırlıklar yapıyoruz. Bunlara inşallah fırsat vermeyeceğiz.2008'de 4 yaşındayken Yeşilay'ın 'Sigaranı da Beni de Yakma' kampanyasının kamu spotunda oynayan Berat Efe Parlar, Başkan Erdoğan'a "Tam 14 sene evvel bu kamu spotunu çektiğimizde sizin yanınıza annemle birlikte gelmiştim. Siz de anneme 'Sigara kullanıyor musun?' diye sormuştunuz. Annem de demişti ki 'Maalesef kullanıyorum'. Siz demiştiniz ki 'Acilen bırakman lazım sigarayı, kesinlikle bırakıyorsun'... Benim annem şu an kanser hastası ve 8 yıldır hastalıkla mücadele ediyoruz. Herkese tavsiyem sigara içmeyin. Sigara içilen ortamdan da kesinlikle kaçın" dedi.Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler "Tribünlerde sigara içmek yasak. Ancak yine de içiliyor. Bu yasağın uygulanmasını istiyorum" sözlerine Başkan Erdoğan "Stadyumlarda kusura bakmasınlar kadını-erkeği sigara içmeye devam ediyor. Oralara yanında şişeleriyle gelip , polislere rağmen içeriye girip içenler de var. Yani hem kuru hem sulu bunlar. 'Sporcuları seyredeyim' diye oraya gelen vatandaşların hepsine zararlı oluyor. Bu tabii kötü tezahürata ve kavgayada neden oluyor" cevabını verdi. Erdoğan, 17 yaşındaki Arda'nın Türkiye'nin önemli şöhretlerinden biri olduğunu söylerken genç futbolcunun "Kalçamdan sakatlığım var Cumhurbaşkanım" demesi üzerine "Eyvah... İnşallah en yakın zamanda sakatlığı atlatır sahalara dönersin" dedi.