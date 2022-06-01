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Giriş Tarihi: 1.6.2022 21:54 Son Güncelleme: 1.6.2022 21:54

Çay için teleferik kurarken dereye düşen baba hayatını kaybetti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Çay için teleferik kurarken dereye düşen baba hayatını kaybetti

Rize'de oğluyla birlikte ilkel teleferik kurmaya çalışırken dengesini kaybederek dereye düşen Özdem Çeboğlu (58) hayatını kaybetti.

Olay Fındıklı ilçesine bağlı Aslandere köyünde meydana geldi. Oğlu ile topladıkları yaş çayı taşımak için ilkel teleferik kurmaya çalışan Özdem Çeboğlu (58), dere üzerinden hat çekmek isterken dengesini kaybedip Çağlayan deresine düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, akıntıya kapılarak kaybolan Çeboğlu'nun cesedini olay yerinden yaklaşık 3 kilometre aşağıda dere kenarında buldu. Çeboğlu'nun cesedi, incelemenin ardından Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Çay için teleferik kurarken dereye düşen baba hayatını kaybetti
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