Çay için teleferik kurarken dereye düşen baba hayatını kaybetti

Olay Fındıklı ilçesine bağlı Aslandere köyünde meydana geldi. Oğlu ile topladıkları yaş çayı taşımak için ilkel teleferik kurmaya çalışan Özdem Çeboğlu (58), dere üzerinden hat çekmek isterken dengesini kaybedip Çağlayan deresine düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, akıntıya kapılarak kaybolan Çeboğlu'nun cesedini olay yerinden yaklaşık 3 kilometre aşağıda dere kenarında buldu. Çeboğlu'nun cesedi, incelemenin ardından Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.